Sist oppdatert 24/11/2018 kl 09:23

Det er litt frustrasjon i de lokaleide butikkene i Stjørdal sentrum. – Folk blir bare mer og mer selvsentrert, synes Aud Ravlo Sakshaug ved Jan Sakshaug Sport.

For kort tid siden gikk et bilde viralt på sosiale medier der lokale næringsdrivende var tydelig på konsekvensene av stadig mer netthandel.

– Bruk oss i dag hvis du ønsker oss i morgen, er avslutningen på det innlegget, og akkurat det gjenspeiler det de åtte næringsdrivende som er samlet øverst i Gata denne dagen tydelig mener.

– Det er bygd opp en lokal verdikjede som blir brutt oftere og oftere. De lokale arbeidsplassene gir penger til innbyggerne som bruker pengene i lokalsamfunnet og næringslivet gir tilbake i form av arbeidsplasser og støtter opp om lokalsamfunnet. Jo flere som bruker pengene sine utenfor lokalsamfunnet jo mindre blir det igjen til å skape merverdier lokalt, sier Sakshaug.

– Gir blaffen

Fellestrekket med de sju damene og den ene mannen er at de driver nisjeforretninger og at de ikke har store nasjonale eller internasjonale eiere i ryggen.

– Vi har jo et inntrykk av at alle ønsker seg et levende sentrum, men så gir mange blaffen i det. Mange tenker nok at det ikke går utover dem selv og da er det ikke så viktig. Men det er viktig, slår de fast.

De er opptatt av netthandelen som forsyner seg stadig mer.

– Det er jo snart ikke nødvendig å bevege seg ut av de svære reirene som vi bygger oss. Der sitter vi hjemme i sofaen og handler alt vi trenger. Det går utover lokale arbeidsplasser, og hvordan er miljøaspektet i dette, spør Aud Ravlo Sakshaug og gir svaret selv. – Et par joggesko kan jo kjøres Europa rundt både fire og fem ganger før de endelig passer til føttene hjemme i Stjørdal.

Lokale bidragsytere

De åtte er innstendig opptatt av lokalmiljøet. Selvsagt snakker de for sine egne forretninger, men de snakker også for livskvaliteten og innholdet i lokalsamfunnet.

– Jeg tror nok det vil gå en stund før vi ser nettbutikker som hovedsponsor til de lokale idrettslagene, eller at de sponser premier til skoleavslutninger, sier Aud Ravlo Sakshaug.

De forretningsdrivende har også lagt merke til at politiet i Stjørdal og regionen er opptatt av at ungdommer tilbys sommerjobb.

– Hvem er det som har sommerjobber til ungdom da? Jo, det er i stor grad oss lokalbutikkene, sier de åtte forretningsdriverne.

God på fag og service

Nå håper de virkelig at det finnes patrioter nok i lokalsamfunnet, – patrioter som ønsker at det fortsatt skal finnes butikker og næringsliv i sentrum av byene.

– Vi vet at vi er gode på produktene vi selger og vi vet at vi er gode på service. Innimellom koster det kanskje litt mer å handle hos oss, men da bidrar du iallfall til at det skal være liv og røre og arbeidsplasser i sentrum også i årene framover, sier Aud Ravlo Sakshaug og de sju andre på vei inn i julehandelen.