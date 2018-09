Bruker nettene til asfaltarbeid

Det foregår utbedringer av asfaltdekke ved Trondheim lufthavn Værnes, og det kan innebære støy på natten for naboene.

I sommer har Avinor asfaltert større arealer på flyside. Dette er gjort for å få et jevnere asfaltdekke. Arealet som er asfaltert er på over 60.000 kvadratmeter, og nesten helt flatt. For å få vannet til å renne av området så lages det riller i asfalten. Disse rillene lages ved at det sages et spor i asfalten for hver 12,5 centimeter. Dette gjør at asfalten tørker opp mye raskere, som igjen gjør at vi unngår isdannelser i dette området om vinteren, heter det i en pressemelding fra Avinor ved Trondheim lufthavn Værnes.

Dette arbeidet kan bare gjøres når flyene er parkert for natten, mellom kl 22.00 – 06.00. Arbeidet er startet og siste natt med arbeider er natt til fredag den 14 september. Det foregår ikke arbeider natt til lørdag og natt til søndag. Hver natt lages det riller på et areal på ca 6.500 kvadratmeter.

Arbeidet medfører noe støy, og Avinor beklager overfor de som er berørt. Arbeidet er planlagt slik at det skal gjennomføres på så kort tid som mulig, står det i pressemeldingen fra Avinor.