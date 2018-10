Sist oppdatert 09/10/2018 kl 22:03

Veronika Kjesbu (37) fortalte sin sterke historie under et åpent møte i biblioteket tidligere i år. Biblioteket var fullsatt og alle ble fanget av den dramatiske livshistorien til tobarnsmoren fra Lånke. Onsdag 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse.

Det er 150 land som denne dagen markerer Verdensdagen for psykisk helse. Det settes fokus på hvordan hjelpeapparat og oppfølging oppleves flere steder i dette landet. I Stjørdal har de tre organisasjonene Voksne for Barn, Mental Helse og Alle Kan sammen arrangert temadager. Det har vært stands på Torget og onsdag på verdensdagen videreføres informasjon i tillegg til at det lokalt lyser grønt lys for temaet.

Lyser opp Hell-skiltet

– Vi har fått med oss Rune Sagen til å lyse opp Hell-skiltet ved Hell bru i grønn farge, og vi håper park- og idrettsavdelingen i kommunen kan lyse opp foran Kimen i grønne farger, sier Veronika Kjesbu som selv opplevde å bli rammet av psykisk depresjon og fikk verdifull hjelp fra helsepersonell i svært kritiske faser av livet. Hun vet at det er mange som sliter, og peker på at dette temaet lenge har vært lagt lokk på og gjerne oppleves tabubelagt. Med sitt åpne foredrag i biblioteket på Kimen trakk hun fullt hus og beveget mange med sine egne historier.

Vil sette psykisk helse på dagsorden

Over en kopp kaffe på Sandfærhus setter Veronika Kjesbu ord på egne erfaringer. Nå vil hun gjerne at flere skal ta temaet psykisk helse alvorlig. Hun vil vise at det både er hjelp å få, at det handler om å bry seg og hun vil ha fokus på årsaksbilder. Mental Helse som også er aktive informanter, har tatt opp tema psykose, angst, depresjon og Ungdom og rus. Bipolar lidelse er et annet tema.

– Vi som markerer denne verdensdagen vil påpeke hvor viktig det er å bry seg. Gi en hjelpende hånd til personer eller familier som trenger det. Forvent ikke noe tilbake, men ikke vær likegyldig. Bry deg hvis noen rundt deg sliter. Gi den det gjelder støtte, oppfordrer Veronika Kjesbu.

Rune Sagen lover å tenne det grønne lyset på Hell-skiltet natt til onsdag og lyset skal skinne ut uka.

– Det er klart jeg stiller opp når Veronika spør om en markering, sier Rune Sagen. Både Kjesbu og Sagen synes det er synd at temaer som dette er tabubelagt.

– For store krav i hverdagen?

Veronika Kjesbu viser til undersøkelsen Ungdata. Her vises en overvekt av selvmord blant gutter, og det er stort press i hverdagen hos jenter på kropp, klær og utseende. Kjesbu og Sagen sier det er viktig å sette ord på utviklingen. Er det stressfaktorer som virker inn? Kan det for flere være for store krav i hverdagen? Takler vi mennesker den teknologiske verden vi beveger oss inn i, og som alle er blitt så avhengige av?

– Tema i år under Verdensdagen for psykisk helse er å være raus mot andre. Statistisk får 30-50 prosent av oss en eller annen form for psykisk lidelse i løpet av livet. Å snakke med noen om utfordringer knyttet til psykisk helse er bra for å oppnå bedring, sier Veronika Kjesbu.