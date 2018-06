Bunnsolide Fram stormer videre

Sist oppdatert 02/06/2018 kl 10:01

Fem kamper, 13 av 15 mulige poeng og 14-1 i målforskjell. Årets Fram-lag er bunnsolid.

Fredag kveld ble det tre nye poeng etter en 4-0 over Hommelvik i en kamp som Skatvals-laget kontrollerte i 90 minutter. To mål i hver omgang og null målsjanser i mot vitner om et Fram-lag som er veldig klare for å møte gultrøyene fra Lånke i toppoppgjør om nøyaktig to uker. Før det skal imidlertid Bjørn Johan Nytrøs mannskap møte Levangerstudentene på Framnes neste fredag.

Anders Holmen etter 16 minutter, Stian Stokke etter 36 minutter, John Valstad etter 75 minutter og Oskar Leirvik Olsen på straffe etter 86 minutter var de fire målscorerne fredag kveld.

I en annen kamp i 5. divisjon fredag kveld tapte Hegra 0-7 hjemme mot Åfjord. Det gjør at Hegra nå ligger tredje sist i sin avdeling med seks poeng på like mange kamper.

