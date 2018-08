Burgerne stables på plass før LS

Hellgrillen forventer stor pågang under årets Landsskytterstevne (LS2018) på Frigården.

– Vi utvider åpningstidene, kjører doble skift og sørger for ekstraleveranser, sier Jon Fridriksson.

Islendingen flyttet til Norge i 1975, overtok Hellgrillen i 1996, og har drevet den sammen med kona Randi.

Med LS2018 rett rundt hjørnet er forberedelsene i full gang.

– Vi fyller opp lagrene, og forventer stor pågang den perioden LS skal pågå. Allerede uken før skytterfesten utvider vi åpningstidene med noen timer, forteller han.

Lange dager

På de travleste dagene under Landsskytterstevnet regner han med at de ansatte totalt må steke opp mot 300 burgere. Kalkuleres et lite femminutt på hver burger forstår man at det blir lange dager.

– Vi er tre ansatte på jobb hele tiden, men selv må jeg bidra med etterfylling og rydding slik at de ansatte kan konsentrere seg om kundene, sier Fridriksson.

Hellgrillen omsetter for rundt 4,5 millioner kroner årlig, og har ni ansatte fordelt på omtrent tre årsverk.

– Gjennom årene siden jeg tok over har vi sysselsatt cirka 85 ungdommer som har hatt sin første jobb her. Stort sett har det vært svært flinke ungdommer som har jobbet hos oss, sier han.

Merker økt aktivitet

Frigården har hatt en stor økning i aktivitetsnivået de siste årene. VM i rallycross, Agrisjå og nå LS er bare noe av det som trekker kunder til burgersjappa på Hell.

– Vi merker det også når kjøreskolene, politiet og tolletaten trener på Frigården. Mange av dem som deltar på øvelsene stikker innom for å kjøpe litt mat. Det samme skjedde under byggingen av den nye jernbanebroen. Alle butikker og serveringssteder på Hell merker den økte aktiviteten i nærområdet, sier Fridriksson.

Selv bruker burgersjefen ikke penger på markedsføring.

– Jeg sponser idrettslaget på Lånke, men ellers bruker jeg ikke penger på annonsering. Det går på munn-til-munn-metoden, sier han.

Fridriksson har en forklaring på for hvorfor Hellgrillen er så populær.

– Vi har hatt et enkelt konsept gjennom alle år. Burgere av god kvalitet er vår viktigste vare, og det kundene etterspør. Vi kødder ikke med ting som fungerer, og vurderer aldri å starte med billigvarianter, sier han.

En liten dupp

De siste årene har stadig flere serveringssteder blitt åpnet i Stjørdal. Sushi, pizza, thai- og kinamat og burgere er noe av det man kan innta hvis man vil spise ute.

– Vi fikk en liten dupp da flere nye serveringssteder etablerte seg, spesielt på søndagene. Men det var bare en kort periode, og nå er vi tilbake på normal omsetning. Vi er spente på effekten etter Burger Kings etablering, og vi vil nok merke det en liten stund. Samtidig driver de i en litt annen nisje enn vår, og dessuten ligger de på andre siden av byen, sier Fridriksson.

Selger flest megaburgere

Hellgrillen er en del av Kysten Rundt-kjeden. Der sammenligner man omsetning og kundefavoritter.

– Vi er det gatekjøkkenet i vår kjede i Møre og Romsdal og Trøndelag som selger flest 333 grams burgere. Vår desidert mest solgte burger er på 190 gram, sier 69-åringen, som en i årrekke har vurdert å gi seg.

– Men det blir vel til at jeg tar enda ett år, sier han smilende.