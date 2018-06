Butikk låner ut verktøy gratis

Sist oppdatert 20/06/2018 kl 16:25

Torsdag lanserer butikk-kjeden Clas Ohlson et nytt tilbud. Nå blir det mulig å låne verktøy gratis i butikkene.

– Når man skal sette i gang med småprosjekter i hjemmet, trenger man ofte spesielle typer verktøy som man ikke nødvendigvis har i verktøykassa eller i garasjen. Noen av oss vil kun trenge verktøyet der og da, før det støver ned i boden. Vi synes det er unødvendig, og ønsker derfor å tilby gratis utlån av verktøy fra alle våre butikker rundt om i landet, sier Nina Westad, som er butikksjef for Clas Ohlson i Torgkvartalet i Stjørdal.

LES OGSÅ: 512 søkte på Clas Ohlson-jobber

Trenger du nå en drill, bajonettsag, stikksag, multimaskin, vinkelsliper, slagdrill, sirkelsag eller en borhammer har Clas Ohlson dette til utlån.

– Store verktøy tar mye plass, og det er en kjent problemstilling at mange av oss ikke har nok lagringsplass i boden hjemme. Vi ønsker også å hjelpe våre kunder med å få en mer bærekraftig livsstil. Ved å tilby utlån av produkter man kanskje bruker en eller to ganger, sparer vi miljøet, sier Westad.

Clas Ohlson har i dag 90 butikker rundt om i landet, og gratis utlån av verktøy vil bli tilbudt i samtlige butikker. Et depositum på 200 kroner betales inn for utlånet, men dette får kunden igjen når verktøyet leveres tilbake i samme butikk. Kunden vil kunne ha et eller flere verktøy til låns for to dager av gangen.