Bygde langhus inspirert av vikingene

Inspirert av vikingene ruver et nesten 19 meter langt og kun 4,20 meter bredt langhus over husmannsplassen Nystykket i Lånke. – Visuelt er det vakkert også ettersom det er nullavslutning i forhold til ute og inne, sier byggherre og arkitekt Torbjørn Sletvold.

Å skape et bygg som både skal passe inn i den lett skrånede naturen og være arkitektonisk tiltalende og anvendelig som en feriebolig, er krevende. Her kombineres glass og rustikke materialer i en vakker symbiose på et sted hvor arkitekt og eier Torbjørn Sletvold mener har røtter helt tilbake til vikingetiden.

– Tankegangen bak bygget er et strandhugg av båter som ligger ved en fjellkant. I vikingetiden gikk havet helt opp til eiendommen, og det er funnet tennstål her som sannsynligvis stammer fra vikingetiden. Det har vi fått vite på Stiklestad, sier han.

Sletvold driver selv et arkitektfirma i Oslo, men har aner fra Trøndelag. Far er fra Stjørdal, mens mor kommer fra Steinkjer.

Sletvold tok over eiendommen i 1962, og har sakte men sikkert utviklet husmannsplassen til noe helt særegent hvor blant annet et stabbur fra nabobygda i dag blir benyttet som kjøkken.

Midt i et elgtråkk

Det nesten 19 meter lange langhuset har en detaljrikdom på linje med en skattkiste. Huset står på søyler, og inne er det satt inn fem velvoksne trestammer med forgreninger.

– Posisjonene for sideavstiving er asymmetriske, for å illustrere at det går greiner fra trestammene og ut i huset. Sist sommer hadde jeg et oldebarn på besøk, og hun mente jeg hadde juletrær inne i langhuset, sier Sletvold, med et smil.

På langveggene er det soner med glass på begge sider.

– Akkurat der hvor dørene står i langhuset ligger et elgtråkk og en sti. Vi kan stå utenfor på den ene siden og se gjennom huset på en elg som står på andre siden. Eller elgen kan titte på hva vi holder på med fra den andre siden av bygget.

Langhuset skal inneholde veveri med en svært så kortreist vev, som kona Aud Lunde skal bruke. Veven har tidligere blitt brukt på Nystykket.

Ved siden av er det et rom til arkitekten Sletvold, hvor han kan få inspirasjon til å tegne nye bygg i fremtiden. Et bad skal også på plass, og også i oppholdsrommet er det glass på begge sider av langveggene samt i heldekkende glass i gavlveggen. Det gir perspektiver.

– Man kan sitte inne og se terrenget vokse helt opp til vinduskanten i flere retninger. Visuelt er det vakkert også ettersom det er nullavslutning i forhold til ute og inne. Ekstra spennende er det når elg og rådyr står rett utenfor, sier Sletvold.

Snart ferdig

I sju-åtte år har Torbjørn Sletvold og kona Aud Lunde jobbet med prosjektet, og nå nærmer det seg slutten.

– Vi skal ordne med belysning, både fra gulv oppover trestammene samt LED-lys i forgreiningene i taket. Dessuten skal det males litt på veggene, og ordnes med gulvvarme og støype betonggulv på badet. Vi nærmer oss slutten, men jeg finner sikkert et nytt prosjekt å starte med, sier 78-åringen.

Selv om ekteparet bor i Oslo, ligger Nystykket sentralt til drøyt fem minutters kjøring fra Trondheim lufthavn Værnes.

– Eiendommen er en feriebolig, og vi bruker det mye. Totalt er vi sikkert her seks-syv uker hvert eneste år, men meningen er at vi skal oppholde oss mer her etter hvert som jeg får avsluttet noe av arbeidet ved mitt arkitektfirma, sier han.

Utfordrende jobb

For Riis Glass og Metall i Stjørdal ble ordren om å spesialprodusere glass til et langhus på 18,80 meter mottatt med et ønske om å gjøre det aller beste ut av det. Likevel er det ikke til å underslå at å produsere så mye spesialtilpasset glass og ikke minst få det på plass ble en krevende prosess.

– Jeg synes det er moro å gå løs på et slikt prosjekt. For oss i en liten avdeling ble det en stor jobb, og det lå litt prestisje i å få til et godt resultat. Oppdraget utfordret oss på en annen måte, og bestillingen er langt unna en vanlig 1,20 meter x 1,20 meter vindusbestilling. Overskuddet blir ikke det største ettersom det går med mye mer tid enn vi først antok, men er gøy å gjøre slike oppdrag fra tid til annen, sier Erik Knudsen, avdelingsleder hos Riis Glass og Metall i Stjørdal.

Langhuset fikk spesialtilpassete glass over hele bygget, og noen av dem var av det kraftige slaget.

– Det var krav om at det skulle være mye glass i bygget, og at det skulle være silikonlimt (structual glasing) og minst mulig profiler. I en del av bygget går glasset sammenhengende fra gulv over tak og ned til gulvet på andre siden. Sletvold ønsket så rene glassflater som mulig, sier Knudsen.

Tøff frakteprosess

Når nærmere 30 sammenlimte glass med fire-fem centimeters tykkelse skulle fraktes fra Tangen like utenfor Stjørdal sentrum opp til husmannsplassen i Lånke, ble det utfordrende. Fra veien og opp til eiendommen er det så bratt at vanlige tohjulsdrevne biler må ta ekstra fart for å komme opp.

– Et par av glassene var 4,67 meter lange. Selv om de ikke var brede, var de tunge og vanskelig å håndtere. Hos oss har vi aldri produsert så lange glass, og da vi skulle frakte dem stengte glasset inn sjåførdøren på bilen. Vi måtte gå inn fra andre siden, sier Knudsen, med et smil.

Å frakte glassene ble også en nervepirrende prosess.

– Blant annet måtte vi frakte ett og ett glass opp til huset, og de siste hundre meterne opp til husmannsplassen måtte vi benytte beltekran. Hvert glass kostet skjorta, og vi var redde for at glassene skulle ødelegges under frakten, sier han.

Ferdig før vinteren

Hele høsten i 2017 ble benyttet til å få ferdig glassarbeidet.

– Vi måtte få på glasstaket før vinteren, men det var utfordrende ettersom vi måtte kun frakte ett og ett glass av gangen og at vi måtte være svært forsiktige. Totalt bygde vi mellom 25 og 30 glass til langhuset, og alle var spesialtilpassete. Det tok tid å montere hvert enkelt glass, men vi rakk å få jobben gjort før vinteren satte inn, sier Knudsen.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Glass & Fasade