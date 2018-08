Bygger en ny versjon av Framnes

Sist oppdatert 28/08/2018 kl 10:36

Begeistringen er stor hos fotballglade og alle andre Fram-patrioter. Nå er versjon to av Framnes i ferd med å realiseres.

– Dugnadsinnstillingen er bra. Den holder seg absolutt på Skatval, sier Aage Ertsgaard. Sammen med Jon Ivar Hallan er han ansvarlig for det aller mest synlige så langt på Framnes 2.0, som er prosjektnavnet på den store oppgraderingen av idrettsanlegget på Skatval.

Ferdig i september

Sjuerbanen er i ferd med å ta form, og i løpet av september får Framnes sin andre kunstgressbane.

– Nå planeres det og forberedes. Selve kunstgresset blir lagt i løpet av tre dager tidlig i september. Det betyr at banen blir ferdig og klar til bruk i løpet av september, sier Aage Ertsgaard.

En bane for sjuerfotball blir et veldig kjærkomment tilskudd til et allerede bra fotballanlegg på Skatval.

– Akkurat nå har vi faktisk litt færre fotballag enn det vi har hatt på det meste, men vi gjør oss klar for stadig vekst i Skatvals-fotballen. Sånn sett blir denne banen viktig. Blant annet vil dette gjøre at lagene kan trene til faste tidspunkt. De siste årene har vi måttet endre treningstidspunkt fra uke til uke, og det er gjerne litt vanskelig å forholde seg til for både spillere og foreldre, og særlig i forhold til andre fritidsaktiviteter, sier Ertsgaard.

2,1 millioner

Jon Erik Hallan har gravd, fylt og planert. Nå er underlaget snart på plass for å rulle ut kunstgresset. Banen blir 50 x 30 meter stor og budsjettet er på 2,1 millioner kroner. En tredjedel av dette finansieres gjennom spillemidler, Gjensidigestiftelsen har bidratt med 500.00 og momskompensasjon utgjør drøyt 200.000. Den siste tredjedelen av kostnadene dekkes opp med den velkjente dugnadsinnsatsen fra skatvalsbyggene.

Aage Ertsgaard og resten av Fram er opptatt av anleggets beskaffenhet og standard på Framnes, men de er også opptatt av vertskapsrollen.

– Det skal være hyggelig å komme til Framnes, både for gjestelag, dommere og publikum. Vi forsøker å gjøre litt for at det skal være bra å komme hit. Blant annet spanderer vi alltid kaffe på trenere og lagledere til motstanderlaget, sier Ertsgaard.

Stor dugnadsvilje

Samtidig som sjuerbanen er i ferd med å komme på plass vest for fotballbanen jobbes det med flere prosjekt.

– Innbytterbenkene er ferdigstilt, og har stått solid i vind på 16-17 sekundmeter. Da kan de sjekkes ut, sier Bodil Myhr, som er leder i IL Fram.

På nordsiden skal det bygges nye tribuner og der skal det også bli et sterkt forbedret friidrettsanlegget. Hvorvidt alt blir ferdig før vinteren kommer er litt usikkert, men det som er usikkert er at dugnadsånden lever i fullt monn i bygda.

Da Bodil Myhr og Aage Ertsgaard arrangerte et orienteringsmøte om prosjektet og kommende dugnadsforventninger møtte nesten 30 arbeidsomme skatvalsbygger opp. De er alle klare til å brette opp ermene og gjøre en innsats for den nye versjonen av Framnes.