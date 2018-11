Bygger pepperkakeby i kjøpesenteret

Sist oppdatert 30/11/2018 kl 22:28

– Nå Inviteres barn og foreldre til å bli med på bygging av en pepperkakeby.

Kreativiteten gis frie rammer når Hellsenteret inviterer til juleverksted. Målet er å lage en hel by av pepperkakehus med en samling av figurer laget av pepperkakedeig. Dyrefigurer, biler, traktorer pepperkakemenn og damer skal bli en by på senteret.

Senterlederen på Hellsenteret har allerede flere ønsker klare til julenissen. Et av ønskene er at mange barn med foreldre tar turen til Hellsenteret og blir med på årets juleverksted. Utenfor Holm- kafeen i senteret blir det søndag 9.desember rigget opp til juleverksted. Senteret tilbyr pepperkakedeig, stanseformer, flytende melis, non-stop, lim til pepperkakehus og det meste som må til for å lage «den spiselige byen». Senterleder Ketil Reppe ser allerede for seg hvordan byen av pepperkaker kan bli seende ut på senteret.

– Vi vet det er mange som synes det er morsomt å bygge pepperkakehus. Både erfarne byggere og mindre erfarne er velkommen til å bidra for å skape vår nye by på senteret. Deltakere kan også ta med seg ferdige vegger og tak for å montere disse og dekorere husene eller figurene hos oss, sier senterleder Reppe.

– Betyr dette at juleverkstedet og senteret ønsker flere former for pepperkakekunst?

– Målet er at flere sammen skal bygge en by av pepperkaker. Da er det bare å bruke fantasien. Vi trenger damer, menn og barn i pepperkakeutgave. Vi håper noen lager hunden i gata, biler, traktorer, hytter, kirker og hus. Vi legger ingen begrensninger på kunstneriske uttrykk, sier senterleder Ketil Reppe som har med Laila Belsvik Fossen fra Holm Bakeri i planlegging og utførelse på senteret.

Når juleverkstedet starter klokken 14.00 søndag 9. desember håper senterledelsen at noen også tar med pepperkakehus som er klare for montering. Det samme gjelder for figurer som skal bli en del av den mangfoldige byen.

– Vi har mye pepperkakedeig som kan benyttes denne dagen og det meste av utstyr som kreves. Det er mulig å steke ferdig noe hos oss, men kapasitet på steking er begrenset, sier Laila Belsvik Fossen hos Holm Bakeri.

Fra 9. desember kan alle som ønsker levere sine bidrag til Hellsenteret frem til 16. desember bidra. Ferdige supplement til pepperkakebyen kan da leveres hos Holm Bakeri.

– Vi har allerede funnet egnet sted for utstilling av vår nye pepperkakeby. Senteret har stor kapasitet til å ta imot alle typer ferdige pepperkakeprosjekter som vil bli inkludert til den nye byen. Nå oppfordrer vi folk og barn til å være kreative og bidra til å bygge vår nye pepperkakeby, avslutter Ketil Reppe og Laila Belsvik Fossen på Hellsenteret.