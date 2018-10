Bygger større ladestasjon

Circle K bensinstasjon langs E14 har i lengre tid tilbudt seks hurtigladere for Tesla. Nå utvides ladekapasiteten med over det dobbelte.

Kunder og besøkende hos Circle K-stasjonen ved E14 må påregne anleggsarbeid en tid fremover. Dette gjelder ikke ved ordinære pumpestasjoner for bensin, men bak stasjonen. Lenge har stasjonen i samarbeid med Tesla-ladestasjoner tilbudt seks hurtigladere for biler. Nå skal tilbudet utvides med flere ladepunkter for å møte fremtiden krav hos den elektriske bilparken.

– Hos oss i Circle K legger vi ikke skul på at lading ved stasjonen også gir oss mersalg i butikk, sier Kolbjørn Sandstad Olsen, som eier og driver «energistasjonen» ved E14 i Stjørdal. Han vil ikke oppgi eksakt antall nye ladestasjoner, men Tesla vil trolig etter ferdigstillelse tilby rundt 15 nye 120 kW ladepunkter for sine modeller. Det er en ønsket utvikling som Circle K nå møter på energisiden innen kjøretøy- og biltransport.

– Circle K har en policy om at det også skal være infrastruktur på plass for elektriske biler. Vi skal tilpasse oss behovene og supplere behov utover drivstoff som diesel og bensin, sier Kolbjørn Sandstad Olsen. Inntil videre blir det plassert mobile ladere vest i området for benyttelse for Tesla-eiere og sjåfører som skal lade opp batterier.