Byr på soul-perler i Kimen

– Tor Endresen fremfører Soul-perler i Kimen torsdag 1. november, forteller Arne Skognes som nå skal arrangere sin tredje konsert sammen med kona Tove.

Ekteparet arrangerte sin første konsert i 2016 med Maria Haukaas Mittet i Kimen, og i fjor fulgte de opp med Odd René Andersen. Begge konsertene slo godt an blant publikum.

Hyller Tom Jones

– Vi er opptatt av å by publikum på kjente artister og konserter med høy kvalitet. Tor Endresen vil denne gang benytte anledningen til å hylle legenden Tom Jones som er verdenskjent for sin kraftfulle stemme, forteller Arne Skognes.

– Hvorfor Tom Jones?

– Idéen kom fram da Tove og jeg diskuterte årets opplegg. Skulle vi satse på en ny konsert og eventuelt med hvilken artist? Og hvilken ramme skulle vi velge? Da slo tanken ned med full kraft og all tvil forsvant. Svaret var opplagt: Tom Jones!

Da ekteparet skulle finne en artist som kunne tolke Tom Jones´ materiale, falt valget på Tor Endresen. De kontaktet Tor som svarte ja på sparket.

– Dermed hadde vi sikret oss en fremragende vokalist til våre musikere som nå har fått det ubeskjedne navnet «The Smashing Lineup», sier Arne Skognes, som nå er godt i gang med markedsføringen av konserten i Kimen.

– Mer enn bare «Lollipop»

– Kan du si noe om Tor Endresens musikalske historie?

– Mange forbinder Tor Endresen med programserien «Lollipop», som i seg selv var et bra program sett fra et musikkhistorisk perspektiv. Men det er viktig å få fram at hans karriere favner så uendelig mye bredere, understreker Skognes som ble oppmerksom på Tor i 1986 da han platedebuterte sammen med jazz-trommeslageren Pål Thowsen med musikk inspirert av Toto og Mr. Mister.

– Etter dette har han en lang rekke andre utgivelse på samvittigheten, og er også kjent fra musikken til de norske versjonene av Disney-klassikere som “Tarzan” og “Et kongerike for en lama”. Han har vært TV-kjendis siden begynnelsen av 1990-tallet, og har deltatt i Eurovision Song Contest og programserier som «Beat for Beat», «Skal vi danse» og «Hver gang vi møtes», for å nevne noen.

– Som om det ikke skulle være nok å være komponist og musiker, finner han også tid til revy og musikaler og har blant annet vært med i en oppsetning av Chess sammen med blant andre Tommy Körberg og Guri Schanke, fortsetter Arne som lover et møte med en av Norges største stemmer og beste musikalske formidlere i Kimen kulturhus torsdag 1. november.