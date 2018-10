Byttet bil med reklame

Sist oppdatert 13/10/2018 kl 09:07

Ronny Aasen styrker Reklamebanken, som opplever vekst fra nye lokaler.

– Vi hadde veldig mange å velge i da vi skulle inn med en ny markedsrådgiver. Ronny ble den utvalgte fordi har han masse erfaring med kundebehandling og det å definere kundenes behov, sier Ann Kristin Sollihaug.

Reklamebank-sjefen sitter i nye lokaler i Søndre gate. Tilfeldighetene vil at reklamebyrået med det bankaktige navnet nå har flyttet inn i sine tredje lokaler som tidligere har huset en bank. Denne gang overtar de lokalene etter Hegra Sparebank.

Tett på «gamle» kunder

Han var ikke med på flyttelasset, men fra 1. september har også Ronny Aasen sin arbeidsplass i Reklamebanken. 48-åringen kommer fra jobb ved Witro Bil, etter mange år som selger i sportsbransjen tidligere. Den sportsengasjerte Oslo-mannen, som gjorde stjørdaling av seg for mange år siden, er veldig klar for å skape resultater for sitt nye lag.

– Jeg har startet med å ta kontakt med mange av de eksisterende kundene, og det har vært en veldig oppløftende start, sier Aasen. Det betyr at han skal avlaste Ann Kristin Sollihaug, som er veldig opptatt av kundeopplevelsene.

– Vi har mange hundre ulike kunder med ulike behov. Disse skal vi følge opp tettere enn noen gang, og sammen med dem finne de beste løsningene, sier Sollihaug.

Digitalt skifte

Reklamebanken er «bare» sju år gammel, men endringene i bransjen har vært store. Det gjør at det store fokuset både for byrået og kundene er de digitale tjenestene.

– Dette har eskalert kraftig de siste to-tre årene. De fleste hos oss jobber nå med digitale produkter, – vi har noen «nerder» i positiv forstand, sier Ann Kristin Sollihaug.

Selger Aasen ramser opp nettsider, drifting av Facebook-sider og markedsføring i alle digitale medier som noen av produktene både de og kundene er opptatt av.

Ute hos kundene

Nå står han i startgropen for å besøke kunder over hele Værnesregionen.

– Jeg kommer til å være mye på farten og selvsagt skal jeg få fortalt om all kompetansen som vi har i bedriften. Vi har et sterkt behov for å formidle alt vi har å tilby, – vi er god på det meste fra A til Å, sier Ronny Aasen.

Han kommer til å invitere seg inn hos mange tidligere kunder, men også potensielt nye kunder.

– Ronny skal vi se minst mulig til på kontoret, sier Sollihaug og smiler, og den nyansatte markedsrådgiveren ser fram til å selge markedsføringstjenester.

– Det er mange som trenger rådgivning om hvordan de skal utnytte mulighetene sine. Da blir det jobben min å selge inn vår kompetanse som totalt sett er veldig god, sier Ronny Aasen.