Da folkehøgskolen var i Stjørdal

Sist oppdatert 31/07/2018 kl 15:02

En utstilling om folkehøgskolen er åpen på museet søndag 5. august. Dette er en utstilling om folkehøgskolebevegelsens start i Norge.

I år er det 150 år siden landets første folkehøgskole nordafjells ble etablert i Stjørdal. Skolen ble flyttet fra Stjørdal ni år senere til Sund, og den lever fortsatt i beste velgående. Siden 1900 har den holdt til på Inderøy som Sund folkehøyskole. En av grunnene til at folkehøgskolen ble etablert akkurat i Stjørdal kan ha årsak i at dette var hjembygda til Ole Vig. Han ble også kalt folkehøgskolens far.

Ole Vig var fra Vikanlandet i Stjørdal og døde så altfor tidlig. Derfor fikk han ikke selv oppleve at folkehøgskolen ble etablert i sin egen kommune. Skolen ble åpenbart drevet i Ole Vigs ånd de ni årene den var i Stjørdal. Museets Unni Raaen Nysæther synes det er fint at denne skolen nå belyses og gjøres mer kjent.

– Den gang betydde folkehøgskolen mye for kulturlivet på Stjørdal. Den var utgangspunkt for den frilynte ungdomslagsbevegelsen med alt den frembragte av kulturelle uttrykk. Eksempler på dette er korbevegelsen, korpsene, lokale teater for å nevne noe av aktivitetene. Nå kan du få et nytt innblikk i denne skolens liv og betydning på Stjørdal Museum Værnes, sier Raaen Nysæther. Utstillingen er åpen mellom klokka 13.-16. den 5. august på museet.