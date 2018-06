Damene åpner alle dører søndag

Sist oppdatert 07/06/2018 kl 10:17

Elleve damer – elleve gårder og et stort spenn av aktiviteter. Route 26 er mer enn klar for årets happening «Sommertråkk» førstkommende søndag.

Kajakkpadling, kusafari, bakerikonsert og ikke minst cowspotting med innlagt fotbad. Spennet er stort og innimellom dette er det en rekke aktiviteter. Gårdene langs Route 26 på sørsiden av Stjørdalselva har masse å by på førstkommende søndag.

– Og bare så det er sagt. Vi arrangerer alltid «Sommertråkk» på den andre søndagen i juni. Det er rallycross-VM som har «tatt» helga vår, sier Route 26-damene og flirer godt.

De tar det ikke tungt at de konkurrerer med fartsfesten på Lånkebanen, både om oppmerksomheten og publikum.

Hundrevis av gjester

I fjor hadde de mange hundre personer på besøk på de elleve gårdene.

– Noen var innom her og andre der. De rekker jo ikke innom alle stedene på timene fra 11 til 16, men dette arrangementet gjør gjerne at de får opp øynene for oss og kommer tilbake, sier Grete Sørebø ved Ersgard.

Hun er en av elleve driftige kvinner langs Route 26, og kan i år blant annet tilby mulighet for kajakk og ikke minst den litt nyere varianten stand-up-padling i samarbeid med Trondheim Kajakk.

«Kuspotting» med fotbad

Alle gårdene har litt spesielle aktiviteter på søndag. På selveste «Sommertråkk»-dagen har fantasien fått fritt spillerom og nye ideer kommer stadig opp. Uten å vurdere innholdet i disse ideene og planene er det kanskje Irma Øfsti på Øfsti Mellom som tar den lengst i år.

– Vi skal ha cowspotting med fotbad, sier Øfsti.

– ???

– Ja, det er det det høres ut som. På en bakke bak gården setter vi opp noen stoler der de har fin utsikt mot kyrne. Mens de sitter der og beundrer kyrne får de et herlig fotbad inkludert, sier Øfsti.

Siste tråkk

I år er det elleve gårder og elleve damer med på «Sommertråkk», antakelig er det for siste gang. Route 26s «Grand Old Lady» truer med å slutte opp virksomheten på Hegra stasjon.

– Det blir nok siste gang denne stoppen er med på ruta, sier Næsbø. Inne på venteværelset i stasjonsbygningen i gamle Hegra sentrum der «alt» foregikk tidligere forbereder hun sin siste «Sommertråkk».

– Nå må alle benytte anledningen til å komme innom, er det flere damer som mener fast bestemt. – Det å kjenne på roen her og se på ting fra «gamle» dager og ikke minst nyte de herlige hjemmebakte kakene er vel verdt et besøk, er den tydelige meldingen.

Egen handleveske

Det er 20 kilometer fra Fantasigården som Route 26 sitt vestligste stoppested til Kilnes Gård lengst i høst. «Sommertråkk» tyder på at det oppfordres til å ta to-hjulingene fatt, og det er det mange som gjør.

– Mange sykler, og mange kjører faktisk til sørsida av elva og har med seg syklene på bilene. Det er også fullt mulig, og det er selvsagt også fullt mulig å kjøre Route 26. Karoline på Kilnes Gård synes nok det er veldig greit at kundene kjører. Det er omtrent ei mil fra dem til neste stoppested, og ikke minst er det lettere å frakte med seg fersk gårdsmelk, sier Grete Sørebø.

– Men melka får de jo med seg i vår nye handleveske, så det er ikke noe problem, minner de andre Route 26-damene om.

Sørsidegårdene har nemlig fått laget sin egen veske som selges. Den kan både brukes når kundene handler på en av gårdene, når kundene går på handel eller til og med på stranda.