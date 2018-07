Dana-eventyret over for Fram-jentene

Sist oppdatert 26/07/2018 kl 21:33

De kom til kvartfinalen, men der møtte Fram juniorjentene til landets desidert beste dameklubb.

Etter imponerende spill og resultater i de innledende kampene var det ingen overraskelse at motstanden ble i tøffeste laget i kvartfinalen i Dana Cup for Frams jenter 19-lag. På den andre banehalvdelen sto jentene fra Lillestrøm og til slutt ble det seier 6-0 til Romeriks-klubben. Men all ære til Skatvals-jentene for innsatsen i både kvartfinalen og de tre innledende kampene hvor de ikke slapp inn ett eneste baklengsmål.

I guttenes juniorklasse ble det stopp i 16-delsfinalen for Neset. Frostingene dominerte banespillet og var nærmest seieren mot Volda, men det endte 0-0. Dermed straffesparkkonkurranse, og der ble det tap 2-4 for Neset og en sur exit fra Dana Cup.