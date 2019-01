Dans fra øverste hylle til Kimen

Norges Nasjonale Kompani for Samtidsdans, Carte Blanche, kommer med sin rykende ferske forestilling «Know Hows» til Kimen 20. mars.

– Her har du mulighet til å se dans av ypperste merke med utøvere fra hele verden. Stjørdal har et stort og rikt dansemiljø, og her vil det være masse inspirasjon å hente, uttaler markedsansvarlig Lene Fjellstad i Kimen.

Dansekompaniet uttaler følgende om sin nye forestilling:

Inspirert av superhelter og helt vanlige supermennesker utforsker koreografene Kristin Ryg Helgebostad og Ingeleiv Berstad hva spisskompetanse kan være. For barn av 80-tallet har verden vært et forbausende trygt og stabilt sted, men glansbildet slår sprekker, grunnen begynner å riste. I «Know Hows» skapes et landskap der ulike lag av estetikker, historier og framtidsutsikter blandes sammen og skaper et univers i spenningsfeltet mellom kollaps og håp. Gammel kunnskap og nye ferdigheter kan gå fra å være unyttig til nyttig på et øyeblikk. Begreper om hva som er normalt oppløses og utvides i et alle tiders show hvor spillereglene stadig er i endring og superkrefter kan oppstå.