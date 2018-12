Danset og sang seg gjennom juleavslutningen

Sagatun barnehage på Haraldreina i Stjørdal har tradisjon med å invitere til juleavslutning i advent. Denne uka var det barna selv som underholdt et voksent publikum.

Hvite luciadrakter, trygge batterilys og et pyntet grendehus hører med når de minste barna og skolestartere på Sagatun barnehage inviterer til juleavslutning i advent. Barnehagen med 18 små har som tradisjon å invitere til pyntet grendehus. Barnehagen disponerer innimellom hele Sagatun med en scene som tydeligvis er optimal å benytte til festlige lag for store og små.

120 inviterte

– Vi har øvd på fremføring av noen julesanger og holder fast på kjente og kjære sanger som hører denne tiden til, sier de voksne Jannicke Holberg og Betty Grimsmo, som sammen med Wenche Sørmo Aasan og Gunn Anita Haugteig passer på de 18 unge i barnehagen. Leder Kari Skulbørstad hadde for anledningen satt folk i arbeid på kjøkkenet med å lage risgrøt til hele 120 inviterte. Foreldre og søsken var blant de som fylte opp salen.

Det er slett ingen nyhet at drama og teater er veldig lærerikt både for barn og voksne. Dette kan også Sagatun barnehage skrive under på. Markeringen av advent startet med at neste års skolestartere gikk Lucia gjennom salen og opp på scenen. Her ble det felles sang med «Verdens fineste stjernegutt». Ingen jenter så ut til å bli fornærmet av den formuleringen, og det unge koret fortsatte med «Jeg gikk meg over sjø og land» før avbrekk med teater basert på en eventyrfortelling.

«Sagatunzangen»

– Vi legger inn litt drama der barna får visualisere et eventyr, forklarer Jannicke og Betty. «De tre bukkene bruse» har tydelig alle barna god greie på. Mellom loddsalg og kakespising ble det også fremført barnehagens egen «Sagatunzangen» med en tøff z i teksten, skrevet av Roar Teigen.

«Glade jul» ble også fremført av de unge i hvite drakter mens risgrøten smakte fortreffelig. Da er det håp for at årets fjøsnisse også vil like grøten. To av aktørene, Ive Malou Bakk (4) og Eskil Vist (5) var skjønt enige om at fjøsnissen pent får vente på grøten til nærmere jul. Nå var det juleavslutning med egen underholdning som gjaldt.

– Vi synes det er kjempeartig med jul, og jammen kom julenissen med overraskelser til alle i år også, smilte de to Ive Malou og Eskil under en travel avslutning før jul i barnehagen.