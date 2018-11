Sist oppdatert 29/11/2018 kl 22:48

Det ble en staselig kveld i Kimen da årets høythengende priser ble delt ut.

Kultursjef Jarle Førde hilste velkommen til Prisutdeling 2018 før forsamlingen sang «Blant alle lande». Kultursjefen pekte på prisvinnernes gjennomføringskraft og deres betydning for fellesskapet:

– De fortjener en pris!

Ole Vig-prisen

Ole Vig-prisen er nasjonal i motsetning til de kommunale prisene. Leder i Ole Vig-fondet Robert Mulelid presenterte årets prisvinner.

– Vi er glade for at årets vinner er til stede. Prisen deles ut til arbeid i Ole Vigs ånd. Årets prisvinner er en aktiv kulturformidler som er flink til å støtte andre. Årets prisvinner ble foreslått av Utdanningsforbundet i Harstad. Prisvinneren har gitt ut tre soloalbum, gir ut kvalitetsmusikk på norsk og bruker sin egen dialekt, sa Mulelid da han delte ut prisen til Sigrun Loe Sparbo.

– Takk for fine ord. Det er en anerkjennelse for meg å motta denne prisen som det var overraskende å motta meldingen om. Jeg spiller for eldre og for små barn. Musikk er magisk og kan være nøkkelen inn til mennesket. Det er en måte å være sammen på; jeg er opptatt av musikken som møtested. Ole Vig-prisen har bidratt til å være en påminnelse for meg om hva musikken egentlig dreier seg om, sa Sigrun Loe Sparboe før hun framførte sin egen hyllest til Nord-Norge, «Nord».

Eldreprisen

For første gang ble også eldreprisen delt ut under den store priskvelden. Den gikk i år til Anne Marie Nessimo som ble ansatt som demenssykepleier i Stjørdal i 1996.

– Tusen takk til eldrerådet for prisen. Jeg er veldig stolt og rørt. Jeg har jobbet med demens i 26 år hvorav de 22 siste i Stjørdal, men jeg har ikke gjort noen ting alene. Jeg har alltid hatt masse gode samarbeidspartnere; ingen nevnt, ingen glemt. Stjørdal har vært en foregangskommune innen demensomsorgen i mange år med mange besøk fra Norge og utlandet av fagfolk som vil se hvordan vi arbeider. Helsa tillater meg ikke å fortsette i arbeid, men jeg skal være aktiv som frivillig, sa Nessimo da hun takket for prisen.

Miljøprisen

Årets miljøpris gikk til en ildsjel som har markert seg sterkt de siste årene.

– Rune Sagen er en ildsjel som har løftet ryddedagen i Stjørdal til nye høyder. Stjørdal er best på strandrydding i hele landet takket være Rune Sagen, slo komiteleder Tommy Reinås fast da han delte ut prisen.

– Jeg takker for prisen på vegne av alle som har deltatt. Jeg dro i gang en aksjon som klassekontakt for datteren min. Det gikk fint og jeg ønsket å ta aksjonene videre. Dermed tok jeg kontakt med de politiske partiene og har fått til en strandryddeaksjon for hele kommunen. Nå blir Meråker også med, sa Sagen.

Kulturprisen

– Jeg har aldri ledd så mye i hele mitt liv, sa Tommy Reinås om Lånkerevyens opptreden på NM i revy i 2015.

– Vi har norgesmestre fra Lånke. Lånkerevyen har holdt på siden 1982 og har gjort en stor innsats for Lånke. Ved siden av opptredener på Høylandet besøker nå Lånkerevyen større scener. Prisvinneren fortjener i høyeste grad denne prisen, understreket komiteleder Reinås.

Lederen i Lånkerevyen, Christer Nilsen, ble målløs da han fikk meldingen om at revyen han skulle få prisen. Til prisarrangementet i Kimen var stemmen tilbake.

– Det er ikke min største styrke å holde kjeft, sa Nilsen og følte seg beæret. – Jeg har vært så heldig å få lov til å være med på å rekruttere nye utøvere til Lånkerevyen. Det skal vi fortsette med.

Vi kjenner Høylandet og Olavshallen. Nå ser vi fram til å opptre på Chat Noir. Vi har masse folk bak scenen som gjør en kjempejobb. Det har vært med utrolig mange folk siden 1982. Deres innsats er helt avgjørende for at vi andre skal kunne stå på scenen. Men helt avgjørende er publikum som trofast har støttet opp om våre forestillinger: Tusen takk, sa en strålende fornøyd Christer Nilsen.