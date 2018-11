Takker gode venner for livet

Sist oppdatert 14/11/2018 kl 18:26

Christina Olsen sliter med psykiske utfordringer, og er svært takknemlig for at Fire, Stiftelsen Ett Skritt Videre, finnes i Stjørdal.

For mange er enkelte hverdager ekstra tunge. Rullegardina går bokstavelig talt ned, og de mørke tankene får overtaket. Slike dager har Christina Olsen fra Stjørdal i perioder. Da kan det hende 30-åringen sender en melding og sier at hun ikke kommer på trening. Da aksjonerer Fire.

– Det har hendt at de har hentet meg, og fått meg ut gjennom døra og på trening. Jeg er svært takknemlige for at de kommer, og når jeg først er på trening har jeg det bra, sier hun.

– Veldig svart

Olsen sliter i likhet med mange her til lands med psykiske utfordringer, og har bakgrunn i psykiatrien. Noen perioder er ekstra vanskelige. Så tunge at mannen i gata knapt kan ane hvor jævlig tilværelsen kan bli.

– Noen ganger blir det veldig svart i de mørke periodene. Fire har reddet livet mitt flere ganger i forbindelse med det psykiske.

– Mener du at …

– Uten Fire, ja, det tror jeg.

Olsen må svelge noen ganger før hun kan fortsette. Samtidig har hun valgt å være åpen om de utfordringene hun sliter med. Å slippe andre folk innenfor intimsonen kan selvfølgelig være tøft, men også være en viktig hjelp. Venner og bekjente forstår hvorfor hun trenger en støttende hånd i perioder.

Fullførte Birken

Som da hun i august egentlig hadde bestemt seg for ikke å starte i Birkebeinerrittet. Ettersom Fire hadde holdt stengt i sommer, ble det så som så med sykkeltreningen. Selvtilliten var heller ikke stor nok til at Olsen mente hun var god nok den 8,6 mil lange og krevende oppgaven.

– Jeg hadde trent for lite, mente jeg. På en trening noen dager før Birkebeinerrittet, var det en annen som skulle delta. Han fortalte at han heller ikke hadde trent noe særlig. Dermed ble jeg med, forteller hun.

Det angrer Olsen ikke på.

– Jeg greide å fullføre. Tiden er ikke så viktig, men jeg tok det som en tur og rittet gikk egentlig ganske så bra. Den siste mila var imidlertid tung. Målet mitt for neste år blir å sykle litt raskere enn i år, sier hun.

Bredt tilbud

Olsen er også med på Fire sine løpetreninger og volleyballøkter om mandagene, og håper flere vil benytte seg av tilbudet i Stjørdal.

– Fire sitt mål i høst er å få flere frivillige, øke medlemsantallet og skaffe oss et eget lokale med kjøkken og dusj som kan fungere som møteplass, sier Charlotte Borgan Hessevik.

Hun jobber som miljøterapeut for Fire i Stjørdal, og holder kontakt med de 18-20 som regelmessig deltar på treningene, administrerer treninger, turer og arrangement og er tilgjengelig for alle som trenger en å snakke med. Fire tilbyr ikke bare fysisk fostring, og nylig arrangerte Fire sin første fellestur til Sona med god deltagelse.

– Nå har vi startet med onsdagslunsjer hvor alle som ønsker kan komme og spise sammen. Ellers tilbyr vi treninger innen volleyball, grunntrening, klatring, fotball, ski og sykkel for å nevne noen av våre aktiviteter, sier hun.

Lav medlemsavgift

I dag administreres virksomheten, som ble startet i august 2017, fra et lite kontor i Stjørdal sentrum, men et eget Fire-hus står høyt oppe på prioriteringslisten.

– Vi trenger et sted som er vårt, og er det noen av leserne som vet av et lokale vi kan leie er det bare å ta kontakt, sier Borgan Hessevik.

Jobben med å skaffe flere medlemmer pågår kontinuerlig. Medlemsavgiften på 200 kroner pr. år, skulle i alle fall ikke skremme noen fra å delta.

– Vi har en fin gruppe i dag, som møter opp jevnlig på våre treninger. Vi ønsker flere, men ting tar tid. For mange er det en terskel å komme på den første treningen, noen sliter med sosial angst og er redd for å treffe andre og noen tror de ikke er gode nok. Vi vet det finnes mange ensomme, og vi ønsker at de kan besøke oss og delta på våre aktiviteter, sier miljøterapeuten.

Det sportslige nivået bør ikke holde folk som har lyst til å trene i positivt miljø fra å delta. Hos Fire kan alle delta uansett kjønn, religion, seksualitet, etnisitet, alder og fasong.

– Mange av dem som deltar hos oss har bakgrunn i psykiatrien eller har eller hatt problemer med rus. Hos oss kan alle delta, og vi har kun to regler for deltagelse i Fire. Det ene er at man er rusfri, og det andre er at man er positive på treningene. Selvsagt er det lov å ha en tung dag, men man skal bakke hverandre opp når man deltar, sier hun.