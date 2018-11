De kinesiske OL-håpene har landet

Sist oppdatert 07/11/2018 kl 16:52

38 kinesiske utøvere som skal bli habile langrennsløpere og skiskyttere til OL på hjemmebane i Beijing i 2022 har kommet til Meråker.

– En gruppe bestående av 34 utøvere i alderen 16-20 år, har allerede vært i Meråker i tre måneder. Både vi og kineserne har gjort en masse erfaringer og nå er vi i gang med etappe to i prosjektet. Gruppen som kom nå består av 38 utøvere, halvparten er nye og erstatter utøvere som av forskjellige grunner ikke lengre er med, sier fagleder Marius Ringen ved Meråker videregående skole.

Tolv nye ansatte

Skolen har som kjent ansatt tolv personer til å drive dette prosjektet som går over fire år. Blant disse er flest trenere, men også kantinepersonell.

– Vi ønsker å bidra til utvikling av idrettene langrenn og skiskyting gjennom forskning, spredning og deling av kunnskap. Kina satser stort på vinteridrett og Meråker videregående skole har kompetanse, anlegg og ressurser til å bidra til denne satsingen. Andre mål med satsing på internasjonalisering er å bidra til toleranse, forståelse og respekt mellom ulike kulturer. Skolen skal ha en rolle som samfunnsutvikler, sette varige spor og bidra til en forskjell, sier Marius Ringen.

Fra ulike idretter

De 38 kom til Meråker mandag kveld og har ikke startet noe hardkjør foreløpig.

– Jetlag gjør at de bare har trent lett. Men de har blant annet vært og besøkt ordføreren og sett litt av bygda, sier Ringen.

Det er begrenset skierfaring i gruppen på 38 utøvere, men de fysiske forutsetningene er absolutt til stede.

– Det er roere, kajakkpadlere og løpere, sier Ringen om gjengen som har en liten tallmessig overvekt av gutter. Nå er Ringen og hans kolleger opptatt av at alle tar godt imot de internasjonale gjestene som iallfall blir i Meråker fram til juni neste år.

– Tenk på at de er unge mennesker som har blitt sendt til et mystisk, fremmed land på den andre siden av kloden. De er langt vekk fra familie og venner. De snakker ikke engelsk, så det er ikke enkelt å kommunisere med dem. Men de, som vi, liker å bli sett. Når du møter dem, se dem, spander et smil eller si hei. Det forstår de, sier Marius Ringen.