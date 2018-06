De lager den beste frokosten

– Det er stas å vinne sånne kåringer. Det gjør noe med omdømmet vårt og stoltheten av å jobbe her.

Hotelldirektør Arild Vollan ved Scandic Hell kan tradisjonen tro glede seg over at hans hotell leverer den beste hotellfrokosten i Nord-Trøndelag. Det er kåringen Twinings Best Breakfast som har utpekt fylkesvinnere og Scandic-hotellet på Sandfærhus vant igjen for Nord-Trøndelag sin del. For denne konkurransen opprettholder den trønderske fylkesgrensen.

– Vi var jo litt spente på akkurat det, men de fortsetter å kåre i de «gamle» fylkene, sier Vollan.

Mer enn 400 hoteller blitt vurdert i kåringen Twinings Best Breakfast – også regnet som det uoffisielle norgesmesterskapet i hotellfrokost.

Frokosten ved Scandic Hell har vunnet den nord-trønderske kåringen hvert eneste år. Nå har de også pusset opp hele frokostavdelingen, så Vollan mener helhetsinntrykket er enda bedre.

– Vi har pusset opp hele restauranten, så egentlig er alt nytt. Pålegget er det samme, men atmosfæren er en annen. Blant annet har gjestene også mulighet til å ta med seg frokosten ut på fine morgener, sier Arild Vollan.

– Hva er viktig for dere når frokosten planlegges og serveres?

– Vi jobber mye med service, og jeg er jo så heldig at hotellet her har veldig dedikerte folk i alle avdelinger. Ellers er vi opptatt av at vi skal holde oss innenfor frokostkonseptet. Frokosten ved Scandic Hell skal være en skandinavisk frokost. Inntrykket av frokosten er på topp tre av det gjestene rangerer som det viktigste. Det er tross alt ofte det siste inntrykket de har fra hotellbesøket, slår Vollan fast.

På frokostbordet på Hell står det også mye lokal mat, – også det naturligvis en bevisst strategi.

– Vi ønsker å fortelle historier om lokalsamfunnet. Dessuten omgir vi oss med så veldig mange gode lokale råvarer, så hvorfor skal vi importere, sier Arild Vollan.

Nå venter direktøren spent på den store finalen i frokostkonkurransen, som spisses til etter hvert.

– Vinneren blir kåret i løpet av oktober. Tidligere har vi en fjerde plass som best, og har vært blant de seks-sju beste i alle de seneste årene.