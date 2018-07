De populære reisemålene

Sist oppdatert 20/07/2018 kl 14:52

– Vi har merket stor etterspørsel etter reisemål i sommer, sier selgerleder Hege M. Petersen hos Ticket Stjørdal.

– For de kommende uker har vi fortsatt noen få plasser tilgjengelige for ukesturer. Turer for to uker er det færre av. I sommer har ikke prisene vært spesielt lave for å trekke turister. Her er det uansett rift om plassene til populære reisemål.

– Hvilke reisemål er mest populære i sommervarmen?

– Mallorca og Menorca; Kroatia og Hellas med Kreta, Santorini og Rhodos er populære reisemål om sommeren. I år merker vi også en liten økning i interessen for å reise til Tyrkia. Her er det er direkte forbindelser fra Værnes om sommeren og helt fram til høstferien. I sommer har vi også direkte turer til Sicilia som har vakt en viss interesse. Neste år vil Sardinia erstatte Sicilia.

– Hva med storbyferier?

– I år har vi merket stor interesse for å reise til Krakow og Barcelona. Fra Barcelona er det mange som starter et cruise. London er populær hele året, sier Hege M. Petersen som har noen anbefalinger med tanke på besøk til storbyer.

– Det er gunstig med forhåndsbestilling av utflukter. Dermed slipper du å stå i kø for å kjøpe billett og stå en i ny kø for å slippe inn. Med forhåndskjøpt billett blir det kun køen for å slippe inn, presiserer hun.

– Er det stor trafikk i høysesongen?

– Ja, trafikken er stor. Derfor kan kunder oppleve at alle plasser for utflukter allerede er utsolgt for denne dagen. Det er en påminnelse om å være ute i god tid, sier Hege M. Petersen.