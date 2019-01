De skal utfordre Ap-ordføreren

Trioen Eva Lundemo (47), Frank Arne Hammer (46) og Fritz Olav Bade (58) får de tre første plassene på lista til Malvik Høyre til kommende kommunevalg. Alle tre er foreslått kumulert fra nominasjonskomiteen.

– Vi har i vårt arbeid tatt hensyn til erfaring, alder, kjønn, egne ønsker og bosted i kommunen. Komitéen er glade for at vi kan presentere en fyldig liste med dyktige og engasjerte kandidater, som ønsker å gjøre en innsats for kommunens innbyggere, sier nominasjonskomiteens leder Halvard Dahle.

Her er listeforslaget:

1. Eva Lundemo (47)

2. Frank Arne Hammer (46)

3. Fritz Olav Bade (58)

4. Grete Bogen (48)

5. Anders Frost Nordhaug (51)

6. Erling Magne Foss (63)

7. Julianne Moen Foss (17)

8. Jørgen Enoksen (20)

9. Hans Petter Meisler (48)

10. Monica Moen Hatlen (66)

11. Thor Haldor Thoresen (64)

12. Rune Jonsdal (43)

13. Hanne Lundemo Bakken (17)

14. Ronny Farsund (53)

15. Jan Erik Bjorøy (40)

16. Pukhraj Vir Kaur (45)

17. Rune Gaustad (56)

18. Jan Atle Øyen (46)

19. Marte Krogstadmo (19)

20. Arild Moen (54)

21. Emil L. Bakken (20)

22. Monica Lorentzen Dahlø (51)

23. Håvard Renanger (45)

24. Halvard Dahle (54)

25. Julie Krogstadmo (19)

26. Martin Bakken (19)

27. Vigdis Marthinsen (57)

28. Eivind Engan (47)

29. Ingrid M. Hvidsand (50)

30. Thormod Haugen (47)

31. Astrid Johanne Eggen (55)

32. Tor Skipperø (55)