15 ungdommer utgjør Stjørdals nye ungdomsråd. Engasjementet er både bredt og sterkt.

– De voksne i dag vet ikke hvordan det er å være ung i Stjørdal. Det vet vi. Derfor er det viktig at vi får ytret meningene våre, sier Maren Schiefloe Bakken. Hun går andreåret ved Ole Vig videregående skole, men i ungdomsrådet er hun innvalgt fra ungdomsklubben Carbon.

De 15 medlemmene og mange av de elleve vararepresentantene var nylig samlet til en hel dag for å bli opplært til å ta plass i Ungdomsrådet. Felles for alle 19 er at de brenner for at ungdommene skal bli hørt i utviklingen av Stjørdal framover.

– Vi har hatt en gjennomgang der alle har fortalt hvilke saker de er mest opptatt av. Det viser seg at mange er svært opptatt av miljø, av rettigheter, egne hobbyer og ikke minst at minoritetene skal få komme til orde, sier Hanna Vik. Hun representerer en ny gruppe i ungdomsrådet, nemlig lærlingene. Vik er andreårslærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget og dermed også den eldste representanten i ungdomsrådet.

– Bra sted for alle

Opplæringsdagen er omfattende for ungdomsrådsrepresentanter. Selv om de aller fleste av de 19 er veldig engasjert er det også ganske store ulikheter. Sol Angelica Endresen, som representerer Fagerhaug International School er for eksempel 12 år, mens Hanna Vik snart er 19.

– Uansett alder er vi opptatt av utviklingen i Stjørdal. Vi er opptatt av at Stjørdal skal være et bra sted for ungdommer både i dag og framover, sier Hanna Vik. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

Både varaordfører Ole Hermod Sandvik og rådmann Anne Kathrine Slungård bidro under opplæringen og informasjonen til ungdomsrådet.

– Det har vært mye nytt å sette seg inn i, men vi har lært hva det vil si å sitte i ungdomsrådet og hva de forventer av oss, sier Sol Angelica Endresen og Hanna Kbret Meles som representerer den internasjonale skolen.

Opptatt av engasjement

Etter en hel fagdag med introduksjon til ungdomsrådet i Carbon er ungdomsrådets nye medlemmer nå klare for å gå i gang med arbeidet. Første ordinære møte er 24. september. Da skal blant annet leder og nestleder velges. Et viktig valg, mener ungdommene selv, selv om det viktigste er at alle i rådet skal bli hørt.

– Hvem som blir leder er litt viktig. Vi skal stole på at jobben blir gjort og ikke minst at lederen skal lede oss til å gjøre en best mulig jobb, sier Marit Johanne Halle Forbord. Som mange i det nye ungdomsrådet er hun opptatt av politikk og ikke minst opptatt av at ungdommene engasjerer seg.

– Det er viktig at folk engasjerer seg så tidlig som mulig. Det er jo vi som skal leve i denne verden i mange tiår framover, sier Hanna Vik.

Fakta om ungdomsrådet (Hentet fra vedtektene)

Ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og unge. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i Stjørdal mer innflytelse over sin egen hverdag. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Stjørdal kommune.

Ungdomsrådet skal ta vare på interessene og øke samfunnsengasjementet hos ungdommer i Stjørdal. Gjennom ungdomsrådet kan de unge selv få være med på å skape sin egen fritid, trygge sine rettigheter og drive ungdomspolitikk ut fra egne ønsker og meninger.

Ungdomsrådet skal arbeide for et godt ungdomsmiljø som et viktig ansvarsområde.

Ungdomsrådet skal være et høringsorgan for kommunen i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges hverdag.

Medlemmer og varamedlemmer i ungdomsrådet 2018/2019:

Endre Loftet – Hegra ungdomsskole

Marius Børseth – Hegra ungdomsskole

Ayla Skogan Baysal – Hegra ungdomsskole (vara)

Håkon Finanger – Halsen ungdomsskole

Emma Kristoffersen – Halsen ungdomsskole

Frøya Jørgensdatter – Halsen ungdomsskole (vara)

Tilde Uberg – Stokkan ungdomsskole

Sebastian Holdahl – Stokkan ungdomsskole

Sara Julie Wehager – Stokkan ungdomsskole (vara)

Helle Børstad – Ole Vig videregående skole

Gabriel Aron Brun – Ole Vig videregående skole

Henrik Hegli – Ole Vig videregående skole (vara)

Kaisa Tørum Amdam – Fagerhaug

Sol Angelica Endresen – Fagerhaug (vara)

Maren Schiefloe Bakken – Carbon

Marit Johanne Halle Forbord – Carbon (vara)

Hannah Overrein – uavhengig

Hanna Kbret Meles – uavhengig (vara)

Hanna Vik – lærlinger