Debuterer med et smell

I forkant av Landsskytterstevnet har det vært et voldsomt oppsving i antall lokale skyttere, og Malmfrid Ervik (48) fra Stjørdal er ei av mange damer som også har hivd seg med.

– Vi startet opp egen damegruppe i Lånke Skytterlag i oktober i fjor, sier Ervik. Hun kaller seg voksen nybegynner innen skyting, som skjøt bittelitt som ung, men bare for moro skyld. – Så jeg er helt fersk.

– Jeg satt og så på Landsskytterstevnet på TV og så tenkte jeg at det der ser artig ut, forteller Ervik. – Og så er det vel ikke mange norgesmesterskap du kan starte i uten å kvalifisere deg på noe vis, så da passet det bra med damelag oppi her.

Damegruppa har hatt sosial samling en kveld hver uke.

– Vi har vært opp imot 16, sier Ervik, som ikke er sikker på hvor mange som endte opp med å stille på Landsskytterstevnet.

Tørrtrening

Lørdag kveld deltok Malmfrid Ervik på tørrtrening til feltskytingen på Bane 3 ved Frigården.

– Vi får ikke skyte med skudd, sier Ervik.

Ervik sier at hun har måttet gå til innkjøp av kontaktlinser for anledningen.

– Jeg bruker vanligvis briller, men de dugget på så fryktelig når jeg ble stresset, avslører Ervik. Ellers har hun skaffet seg jakke og reim, mens børse får hun låne av Skytterlaget. – Vi holder oss til .22 kaliber, så det ikke smeller så fryktelig, sier Ervik.

Konkurranseinstinkt

– Hva er ditt ambisjonsnivå?

– Jeg tenkte jeg kunne delta for å være nederst, spøker Malmfrid Ervik.

Selv om hun blir med mest for moro skyld, innrømmer hun at hun også har litt konkurranseinstinkt.

– Håper jeg klarer det noenlunde, så jeg ikke skjemmes i hvert fall, sier Ervik. Hun sier at hun har levert så dårlig under generalprøver, at det uansett vil gå bedre under stevnet.

– Mine mål er at jeg skal klare å henge på og at jeg skal treffe riktig skive med alle skuddene, sier Ervik. – Klarer jeg det, har jeg kommet et stykke. Ikke rot!

Inkluderende

Malmfrid Ervik skryter av alle karene i skytterlaget som har hjulpet til og stilt opp for kvinner og barn.

– De har vært så tålmodige og flinke til å lære bort, sier Ervik. – De stiller opp hele tiden, slik som nå. De skal få eventuelt noe av æren, men ikke noe av skylden.

Hun synes miljøet på skytingen er så god fordi den er inkluderende og ikke så resultatorientert.

– Det er kjempeartig, sier Ervik. – Du får skryt om du gjør det bra.

– Hva gjør du så videre?

– Dersom det ikke går helt galt, får vi vurdere å legge ferien til LS i Evje 2019, avslutter Ervik.