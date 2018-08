Debuterte i eliteserien

Skatvalsbyggen Jørgen Rønning Valstadsve fikk sin debut i eliteserien i fotball denne serierunden.

Det var en drøm som gikk i oppfyllelse da han debuterte som assistentdommer i kampen mellom Sandefjord og Tromsø.

– Det var noe spesielt å høre hymnen på vei inn på banen, så det er noe jeg ønsker å oppleve på nytt. Jeg elsker fotball, og har i mange år spilt selv i lavere divisjoner. Nå er det moro at jeg kan ta del i toppfotballen i Norge som assistentdommer, sier Jørgen Rønning Valstadsve.

Han har i mange år satset hardt og seriøst på fotballdommerkarrieren og nå har han nådd ett av sine mål.

– Jeg har over mange år satset på dømmingen, og har hele tiden hatt en tro og et ønske om å få dømme i Eliteserien på sikt. Det startet for en del år siden lokalt i Trøndelag, og kretsen ga meg muligheten som assistentdommer i 2. divisjon når jeg var rundt 18 år. Da ble det naturlig at jeg satset som assistentdommer, og den dag i dag er jeg glad for det, sier skatvalsbyggen.

Karrieren har vært oppløftende for Rønning Valstadsve som er glad for sjansen han fikk denne helgen.

– Mitt mål før sesongen var å få en kamp i Eliteserien i løpet av denne sesongen, og det at den kommer så tidlig i høstsesongen er helt fantastisk. Det er høyt nivå blant alle de andre dommerne i både Obos-ligaen, så det kunne like godt vært noen andre som også hadde fått muligheten. Jeg er selvfølgelig glad for at Norges Fotballforbund viser at de har tillit til meg og at de lar meg få prøve meg på det høyeste nivået. Det inspirer og motiverer meg til resten av sesongen, og gir meg håp om at jeg kanskje kan få ny kamp senere i høst, sier skatvalsbyggen som fikk få dager til å innstille seg på debuten.

– Jeg ble tildelt kampen på mandag, så de siste dagene har handlet om å ta det rolig og være best mulig forberedt. Jeg hadde kamp i Kongsvinger på tirsdag, så de siste dagene ble det bare forsiktig trening, sier Rønning Valstadsve.

Det var ekstra spesielt for 26-åringen at både pappa Jomar og broren Vegard kjørte fra Skatval til Sandefjord for å følge debuten på nært hold.

– Familie og kjæreste har alltid stilt opp for meg, og mamma og pappa har alltid kjørt meg rundt omkring til ulike stadioner i Trøndelag fra jeg var 14-15 år gammel, slik at dette har vært mulig, sier en ydmyk og fornøyd Jørgen Rønning Valstadsve.