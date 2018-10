Dekk-kundene har rullet inn hos nykommer

Sist oppdatert 11/10/2018 kl 21:02

Verkstedet er nytt, men kundene har rullet inn. – Det har vært enormt med dekk-kunder her, sier daglig leder Kurt Sigvartsen ved Automester Dekk1 Værnes.

7. mai åpnet det nye verkstedet på Hell. Investeringene var tunge og tøffe for innehaver Kurt Sigvartsen, men nå begynner han å nærme seg hvilepuls. Ikke på grunn av at det er lite å gjøre, men at kundetilstrømningen er bedre enn han både forventet og håpet.

– Jeg har vært nervøs omtrent hver eneste dag, for vi har satset tøft og med mye penger. Når vi nå begynner å se de første regnskapstallene viser det seg at vi nærmer oss å tjene penger. Det er lenge før vi trodde det skulle være mulig, sier Sigvartsen.

Nå ruller det inn biler, og kroner, på dekksalg og dekkomlegging og fredag satser de på en skikkelig superdekkdag.

– Vi har lave priser fra før, men fredag slår vi av ytterligere 25 prosent til de som kjøper dekk av oss. Men det er kun fredag, og kundene må oppgi enten Stjørdals-Nytt eller Nea Radio som referanse når de ringer og bestiller, sier kundeansvarlig Arve Ulvik, som forbereder seg på heftige telefontimer.

– Det er bare ringe og bestille, så setter vi opp time til omlegging i etterkant, sier Ulvik, som setter seg klar allerede klokka 7 fredag morgen.