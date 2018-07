Delfiner på besøk i fjorden

Sist oppdatert 16/07/2018 kl 11:51

Det var i slutten av forrige uke at delfinene ble sett ved Billedholmene. Delfiner er sjeldne inne i Trondheimsfjorden. Kun noen få observatører så dyrene i fjorden.

Utstyrt med teleskop, kikkert og fotoutstyr, var det knapt en håndfull personer som fikk sett delfinene. Mellom Billedholmene og Muruvik, hadde Paul Shimmings, fra Malvik først sett disse svømme og hoppe i vannet. Det resulterte i at Per Inge Værnesbranden også tok turen utover for å observere delfinene og kanskje få muligheten til å fotografere og artsbestemme dem.

– I løpet av de to-tre timene jeg var på Billedholmen fikk jeg sett delfinene mange ganger, stort sett når de dukket opp i overflaten, og noen ganger da de hoppet opp av sjøen. Jeg fikk tatt mange bilder men på langt hold, greit nok til å dokumentere arten.

– Hvilke delfiner var dette som nå oppsøkte kommunegrensen mellom Malvik og Stjørdal?

– Etter konsultasjon med førsteobservatør Paul Shimmings, ble de bestemt til Gulflankedelfin (Delphinus delphi), en delfinart som har sin normale utbredelse i tropiske og tempererte havområder, men blir sett spredt oppover langs norskekysten, og da mest i Sør-Norge. Den er registrert noen ganger på trøndelagskysten som Hitra, Frøya, Ørland. Så vidt jeg har funnet ut, er de ikke sett inne i Trondheimsfjorden tidligere, sier Per Inge Værnesbranden. Det kan være de samme individene som samme uke ble filmet i Fættenfjorden.