Den første drømmen er oppfylt

Sist oppdatert 15/06/2018 kl 09:51

Under en høytidelig seanse i Kimen kulturhus ble Hedda Dullum og Ole Martin Rosvold Haugen tildelt hvert sitt drømmestipend.

– Vårt håp er at drømmestipendet skal være til verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange kulturutøveres drømmer. Så Hedda Dullum og Ole Martin Rosvold Haugen, hjertelig til lykke med drømmen, – skap kultur og gode minner fremover også. Det sa formannskapsmedlem Ragna Straume da hun sammen med ordfører Ivar Vigdenes sto for den offisielle overrekkelsen av årets to drømmestipend i Stjørdal.

19-åringene Hedda Dullum og Ole Martin Rosvold Haugen har øvd lenge og mye for å få oppfylt sin aller første drømmer. Nå er nye drømmer skapt.

– Målet er helt klart å fortsette lenge med dans, sier danseren Hedda Dullum. Fra høsten av blir hun elev ved Norges dansehøyskole i Oslo.

Ole Martin Rosvold Haugen er trompetist og reiser utenlands for å bli enda dyktigere.

– Til høsten starter jeg på folkehøgskolen Birka i Östersund, sier Rosvold Haugen. Dette er forøvrig samme skole som den meget talentfulle trompetisten Ola Lauvås også gikk. Læreren til Rosvold Haugen er dessuten Lauvås sin far, Geir Lauvås.

Nå sikter Ole Martin Rosvold Haugen enda litt lengre.

– Det store målet er å ha sitt eget jazzensemble som jeg reiser rundt med og spiller egenkomponert musikk, forteller han.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. En av målsettingene for stipendordningen er at det skal synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge, i tillegg til at drømmestipendet skal være til verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge utøveres drømmer.