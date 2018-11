Denne gjengen er klar for premiere

Sist oppdatert 15/11/2018 kl 20:43

Skatvalsrevyens ungdomsgruppe har dobbelt så mange på scenen i år som i fjor. Fredag er det premiere.

15 jenter og gutter er med i årets oppsetning fra Skatvalsrevyens ungdomsgruppe. Det er dobbelt så mange som i fjor.

– Det er ganske artig, men veldig mye jobb. Vi må kutte ned litt på håndball og fotball og dans og sånn mens vi øver.

Det sier de fire jentene Mari Emelie Kaspersen Storstad (10), Thea Anabell Hopland (12), Leah Margrethe Lyngvær (12) og Guro Kvarving (14). De sitter i salen og ser på at sjefsinstruktør Terje Stamnes veileder Eiril Marie Eide (12) og Ørjan Vik (12) på scenen.

Selvskrevet

Fredag 16. november er det premiere på den navnløse forestillingen Skatvalsrevyens kommende stjerner. Totalt 18 nummer øver de inn, og det er ganske mye for ferske revyartister.

– En del av dette har ungdommene skrevet selv, og en del er hentet fra «voksenrevyen» og tilpasset unge utøvere og publikummere, sier Sissel Skjerve Jensen. Hun er leder for Skatvalsrevyens ungdomsgruppe og trekker i trådene. I år er fjerde år på rad at ungdomsgruppen setter opp revy og Skjerve Jensen kan glede seg over stor vekst i utøvergruppen.

– I år er det med 15 ungdommer. Det er bortimot dobbelt så mange som i fjor. Artig at det også er med tre gutter, – det har vært mangelvare, sier Skjerve Jensen.

Ikke skummelt

Det øves intenst fram mot premieren og fire av aktørene forteller at det er temmelig krevende.

– Vi startet tidlig i september. Så har vi øvd to ganger i uka, men nå blir det vel litt ekstra, sier Guro Kvarving som er revyveteran med sin fjerde forestilling på gang.

– Er det skummelt å stå på scenen foran masse publikum?

– Neida, men vi er litt spent da. Når vi står oppå der er det så sterkt lys i mot at vi bare ser det. Vi ser ikke publikum, men vi håper å høre dem litt da, sier de fire jentene.

Kyndig hjelp

Revyungdommene på Skatval har meget kyndig bistand i øvingsprosessen.

– Det er med veldig mange fra voksenrevyen og hjelper oss. De stiller virkelig opp som instruktører og i tillegg sørger de for lyd og lys. Kjempeartig at de bidrar som de gjør, sier Sissel Skjerve Jensen. Målet med ungdomsgruppen er jo at det skal bli nye stjerner på samfunnshusscenen i mange år framover.

– Noen av de eldste i ungdomsgruppen har allerede vært med i selve Skatvalsrevyen. Det er klart at det er veldig motiverende for ungdommene, sier Skjerve Jensen.

Den navnløse revyen har altså premiere 16. november, og spilles også den 20. november. Den dagen blir det både skoleforestilling for elevene ved Skatval skole og åpen kveldsforestilling.

– Det blir en ganske lang forestilling så vi har selvsagt lagt inn en pause med salg av kaker og kaffe, sier Sissel Skjerve Jensen.