– Denne løypa kommer vi til å bruke

– Vi har vært borti denne aktivitetsløypa tidligere og jeg tror vi kommer til å bruke den, sier Terje Eriksen fra Stjørdal. Han og kona Grete syntes den offisielle åpningen av den nye aktivitetsløypa i Fosslia mandag var fin.

Mange ble med på rundturen under den offisielle åpningen av aktivitetsløypa. Etter felles gange fra Fjellhallen ble aktivitetsløypa åpnet av varaordfører Ole Hermod Sandvik, sammen med Eva Faanes fra Kreftforeningen, som har gitt tilskudd til utstyret.

Det ble også gitt demonstrasjoner av fysioterapeut Kari Lundgren og folkehelsekoordinator for folkehelsa i Værnesregionen, Kari Jørgensen.

– Det er flott at det bevilges penger fra spesielt Kreftforeningen, så får vi se om folk bruker løypa. Men det er begrenset hvor mye man kan bruke den. Om vinteren er jo ikke dette første sted man stopper, sier Terje Eriksen som er gledelig overrasket over at så mange dukket opp.

– Det blir vaffel og kaffe i Monsberga, vet du, så det hjelper nok litt. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Fin turløype

Etter åpningen gikk rundturen videre til Monsberga friluftsområde hvor Monsbergas venner sørget for kaffe, saft og noe å bite i. Der ble det også både muligheter for rast i gapahuk eller ekstra rundtur på trimapparater.

– Hvordan kommer du til å bruke denne løypa?

– Vi går mye turer. At vi har brukt apparatene er løgn. Vi har sett på dem, men for oss så er det nok med den fine turløypa. Men det er absolutt fint med apparater, for da kan man på sikt begynne å bruke dem oftere, sier Terje Eriksen. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

«Friluftsuka»

Åpningen av aktivitetsløypa er en del av «Friluftsuka».

– Blant annet arrangerer også Barnas Turlag friluftsaktiviteter i løpet av denne uka, sier Elin Aune, bygartner for Stjørdal Kommune. Hun har planer om å arrangere enda flere friluftsaktiviteter til neste år.

Og hun presiserer at friluft ikke betyr bare turgåing.

– Det er så mye vi kan finne på i denne kommunen, sier Aune, som nettopp hadde møtt et tysk par som lurte på hvordan man kommer seg til klatrefeltet på Tønsåsen. – Så det er tydelig at i klatremiljøet er mulighetene i Stjørdal kjent til og med i utlandet.

Sammen med det som skal bli en skiltet sentrumsnær rundtur på 2,6 kilometer på opplyst gangvei utgjør den nye aktivitetsløypa i Fosslia en av to poster for trening. Trimpostene er plassert langs gang- og sykkelveien som følger Fosslibekken. Stjørdal er en av 19 utvalgte kommuner som har fått støtte fra Kreftforeningen for å etablere en slik aktivitetsløype, og flere fagfolk har vært involvert i prosjektet.