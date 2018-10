Denne stasjonsbygningen er snart historie

Sist oppdatert 17/10/2018 kl 08:00

Den har stått der i 137 år, men nå skal Gudå stasjon bort.

– Vi venter nå på godkjennelse av rivesøknaden fra kommunen, det er derfor vanskelig for oss å angi tidspunkt for oppstart av arbeidene. Det sier Laila Rødder som er eiendomssjef for Bane Nor Eiendom, om status for Gudå stasjon.

Det er bedriften Teknobygg som skal utføre arbeidet og sammen med Bane Nor gjorde de et forsøk på å gi bort tømmerkassen, men ingen meldte sin interesse for den.

Det er omfattende skade på fundamenteringen under skorsteinen som gjør at det ikke er vurdert som økonomisk forsvarlig å bevare Gudå stasjon slik det står i dag.

– Det blir stående igjen deler av stasjonsbygget der det i dag er teknisk anlegg for jernbanen. Gudå godshus skal heller ikke rives, sier eiendomssjef Laila Rødder.

Gudå stasjon ble bygd i 1881 og er tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix. Den er av typen «Normal for Mellemstasjon tredje klasse A», som også ble bygd på Ranheim, Malvik og Hommelvik.