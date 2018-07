Denne stien kan bli kåret til «Norges beste turrute»

Sist oppdatert 18/07/2018 kl 19:05

Den 2,5 kilometer lange Malvikstien mellom Hommelvik og Muruvik kan bli kåret til «Norges beste turrute».

100 turruter i Norge, ti av disse i Trøndelag, er med i kåringen om å bli den beste turruten i Norge. Det er en kåring som gjennomføres av Gjensidigestiftelsen.

De fire siste årene har Gjensidigestiftelsen og fylkeskommuner over hele landet investert 100 millioner kroner og merket 40.000 kilometer turstier i nærområdet der folk bor.

– I denne perioden er det merket nye og eksisterende turruter i alle landets fylker og i 85 prosent landets kommuner. Den samlede distansen med merkede ruter tilsvarer avstanden rundt ekvator. Målet har vært å etablere et lavterskeltilbud, og å gjøre det enda enklere for folk å komme seg ut på tur der de bor. Man må ikke nødvendigvis opp på vidda for å gå på tur, nå venter naturopplevelser til fots, på sykkel og også i kajakk bare 250-500 meter fra boligområder over hele landet, sier prosjektleder for Turskiltprosjektet Bjørn-Egil Hansen i Gjensidigestiftelsen.

Blant de 100 nominerte er altså den 2,5 kilometer lange stien mellom Hommelvik og Muruvik. Malvikstien er en universelt utformet turveg som går på det nedlagte jernbanesporet til Nordlandsbanen. Turvegen er et statlig sikret friluftslivsområde i strandsonen som forbinder friområdene i Hommelvik med det statlig sikrede friluftslivsområdet Flatholman i Muruvik. Stien er godt tilrettelagt med benker og grillplasser.

Her kan du gi din stemme til Malvikstien som Norges beste turrute!