– Hva må til for at bygdas befolkning skal bli tatt på alvor? Det er Arbeiderpartiets Tor Farstad som dundrer til med det spørsmålet i kommende kommunestyremøte i Meråker.

Beboere langs Sagveien i Meråker er oppgitt over støvproblematikk langs veien på sommers tid. Nå er politikerne oppgitt over at administrasjonen ikke svarer på henvendelse om dette.

– Det har gått ni uker siden beboere langs Sagveien fra nummer 76 og videre sendte brev til kommunen med fire konkrete spørsmål vedrørende støvproblematikken. Ni uker har gått og de har ikke fått svar. Det irriterer meg, sier Farstad.

– Hvilket svar forventer du å få?

– Det vet jeg ikke, men jeg forventer at det skal bli bedre, og jeg forventer at bygdas befolkning skal bli tatt på alvor. Det forventes den andre veien og da skulle det bare mangle, sier Tor Farstad.

– Irriterer meg!

Selv er Farstad beboer i Sagveien, som de 18 som skrev under brevet også er. Han har kjent støvproblemene på kroppen tidligere, men nå har det blitt asfalt forbi hans bolig. Tor Farstad understreker imidlertid at det er ikke støvet i seg selv som er problemet for at han har sendt sitt spørsmål til kommunestyret.

– Det er at henvendelsen ikke er besvart som irriterer meg. Jeg frykter at dette gjør noe med holdningen bygdas befolkning får til kommunens administrasjon og ledelse, sier Farstad. (Artikkelen fortsetter under bildet)

Fire spørsmål

Det aktuelle brevet, som er rettet til kommunen ved ordføreren, kommer fra beboere som også er irritert.

– Etter nok en vår og forsommer med ødelagt uteaktivitet og en umulighet for å ferdes langs resten av Sagveien som ikke fikk fast dekke på vår støvbelagte vei, begynner tålmodigheten å ta en ende, innledes brevet fra de 18 husstandene.

Det de omtaler som et «prøveprosjekt» for hvordan å bygge en grusvei har pågått i elleve år, skriver de før de kommer med fire konkrete spørsmål til ordføreren.

– Hva er tenkt gjort med støvproblematikken i Sagveien fra nummer 76 og oppover, er det første spørsmålet. De ønsker også svar på når noe er tenkt utført, hva driftsutgiftene på en grusvei er pr kilometer og hva koster det å investere i asfalt.

Mandag kveld havner det manglende brevsvaret på kommunestyrets bord.