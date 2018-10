– Det må bygges en skole for framtida

– Nå må det bygges en skole for framtida, ikke en minimumsskole.

Det står fire kvinner og en mann på kunstgressbanen mellom Hegra ungdomsskole og tomta til den nye Hegra barneskole. Felles for de fem er at de representerer idretten og frivilligheten som er opptatt av at nye Hegra skole bygges med innhold, og på en slik måte, at det blir en skole som fungerer både i og etter skoletida i mange år framover.

– Det bekymrer meg hvis den nye skolen planlegges uten gymsal. Hvilke andre barneskoler i Stjørdal er bygd uten det, spør Monica Leinslie. Hun er leder for idrettsskolen i Hegra idrettslag, som sysselsetter så godt som alle unger i Hegra under 10 år. – Vi er rundt regnet 120 barn i idrettsskolen og det er omtrent 90 prosent deltakelse av alle skolebarna, sier Leinslie.

Bygd som satser på folkehelse

I likhet med hovedlagsleder Ivar Morten Hansen, håndballeder Kristin Verket, fotballstyrerepresentant Neriza Håve og skolemusikkleder Hilde Raaen liker hun dårlig de ryktene som går om at det planlegges en minimumsløsning for nye Hegra skole.

– Fotballbanen Hegra Sparebank Arena er stappfull, Hegrahallen er stappfull og denne kunstgressbanen er veldig mye brukt. Hegra er ei bygd i vekst og er ei bygd der det satses på folkehelse og aktivitet. Da må også den nye skolen legge til rette for det, mener Ivar Morten Hansen. Skjelstadmarkingen er leder i Hegra IL, et lag som har omtrent 700 aktive medlemmer. Skolen og gymsalen er veldig viktig for idrettslaget og befolkningen i Hegra.

– Det er veldig viktig nå å ta hensyn til at skolen brukes veldig mye på kveldstid i dag. All den aktiviteten som i dag foregår i skolens gymsal vil aldri i verden få plass i Hegrahallen. Dessuten baserer vi oss på aktiviteter som er gratis eller veldig billig. Må vi betale halleie vil det kunne bety at mange faller fra, sier Hansen.

I og utenfor skoletida

De fire damene og Ivar Morten Hansen snakker varmt om aktivitet både i og utenfor skoletida. Nå når endelig de yngste skolebarna i Hegra skal få ny skole forventer de fem frivillig-representantene at det blir en skole som tar høyde for aktivitet inne og ute, i og utenfor skoletiden.

– Dersom det blir bygd skole uten gymsal må all aktivitet foregå i Hegrahallen. Det går rett og slett ikke an. Tenk på førsteklassingene som skal gå fra skolen til hallen, for så å ordne seg å ha kroppsøving der før de går tilbake. Det blir nok ikke mye tid til aktivitet igjen, sier Kristin Verket. Hun leder en håndballavdeling i sterk vekst med ti lag i serie denne sesongen pluss tre årskull med håndballspillere i miniklassene.

– For oss i skolemusikken er det også viktig å få en gymsal som vi kan øve i. Og ikke minst vil skolen alltid være den aktuelle arenaen for eksempel når 17. mai skal feires, sier korpslederen Hilde Raaen.

Ber om skytebane i kjelleren

– Så har vi et ønske til som er veldig viktig for oss; det er at det bygges garderober og toalett i nyskolen som kan brukes av uteidrettene. Det er mange småttiser som har brukt skogen rundt her, sier Ivar Morten Hansen.

Idrettslagslederen snakker gjerne også andre idretters sak, ikke minst skytterlagene. I dagens Hegra barneskole er det skytebane i kjelleren. Nå er det betydelig billigere å bygge en skole uten kjeller. I tilfelle blir det ingen skytebane, men Hansen er tydelig på at han synes det er kortsiktig.

– Det er når det bygges at det er billigst å grave ut en kjeller også. Med tanke på de erfaringene andre har gjort seg med skyting som en veldig bra aktivitet for barn med konsentrasjonsvansker kan det være verdt å bruke de ekstra kronene for å sikre den muligheten også i framtiden, mener Ivar Morten Hansen.