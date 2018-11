To personer funnet omkommet etter flystyrt

Sist oppdatert 07/11/2018 kl 19:10

Politiet bekrefter at to personer er funnet omkommet på stedet der det savnede småflyet styrtet i Meråker.

Klokka 18.54 onsdag kveld bekrefter politiet i Trøndelag at to omkomne personer er funnet på stedet der flyet ble funnet. Småflyet skal være funnet like nord for flyplassen ved Øian på Stordalen i Meråker.

NRK skriver onsdag kveld at det er snakk om et privateid fly med en motor, som er hjemmehørende på Værnes. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Meldingen om det savnede småflyet kom etter at det ble utløst nødsignal klokka 15.30 onsdag.

Politiet i Trøndelag meldte at det ble søkt fra lufta og at det var iverksatt en redningsaksjon med frivillige mannskaper på bakken.

– Vi har to helikoptre som leter fra lufta, og har kalt inn frivillige dersom det skulle bli nødvendig med søk i bakketerreng. Vi vet enda ikke helt hva som har skjedd, sa operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NTB. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Klokka 17.41 meldte politiet at det fortsatt foregikk søk etter flyet.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge koordinerte aksjonen og meldte om at en Sea-King fra Ørland og et Bell 412-helikopter drev søk fra lufta.

I følge adressa.no ble nødpeilesignalet utløst klokka 15.30. Etter dette signalet skal kontrolltårnet på Værnes ha mistet all kontakt med flyet.

TV2 skriver at flyet tok av fra Værnes onsdag ettermiddag og trolig skulle det til flyplassen ved Øian i Meråker. Det opplyser redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Kjetil Hagen, til TV 2.