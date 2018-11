Dette bør du alltid ha i hus

Sist oppdatert 03/11/2018 kl 09:23

Varaordfører Ole Hermod Sandvik og beredskapssjef Per Martin Øfsti håper alle tenker på hva som trengs dersom det skal oppstå en krise.

– Her er det som Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) mener at alle norske husholdninger bør ha på lager dersom det skulle oppstå en uventet krise, sier beredskapsrådgiver i Stjørdal kommune, Per Martin Øfsti.

Strømbrudd eller vanntrøbbel

På bordet foran ham og varaordføreren står blant annet ni liter vann, knekkebrød, havregryn, kokeapparat på gass og mye annet. Dette er det som er beregnet per person. Hele listen over «må-varer» ser du nederst i denne artikkelen.

– I hvilke situasjoner kan dette bli aktuelt?

– Det kan blant annet være i forbindelse med strømbrudd. Vi er helt avhengige av strøm i hverdagen, men naturhendelser kan føre til at mange mister strømmen og eller vann, sier varaordfører Ole Hermod Sandvik.

Nok til 72 timer

Det DSB anbefaler er tenkt å vare i 72 timer, altså tre døgn.

– Poenget med det er at dersom alle klarer å hjelpe seg selv i tre døgn kan storsamfunnet bruke ressursene der det trengs aller mest. Dersom familien har det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre dager, er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser. Om krisen blir langvarig har dere med disse forberedelsene kjøpt dere tid og rom til å planlegge videre, sier Øfsti.

– Vær beredt!

Varaordføreren og beredskapsrådgiveren mener det er viktig at alle tenker gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få og hvordan nettopp din familie ville ha håndtert det.

– De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål, sier Per Martin Øfsti.

– Hvor godt forberedt tror dere den vanlige Kari og Ola Stjørdaling er?

– Det er nok et fåtall som er veldig bevisst på dette, men de fleste har jo det meste av dette i heimen vil jeg tro. Samtidig er det nok en del, for eksempel mennesker som jobber eller har erfaring fra beredskap, friluftsfolk og speidere for eksempel, som trolig tenker på dette litt oftere enn andre, mener Ole Hermod Sandvik.

Lytt til radio

På bordet foran de to karene står det meste oppstilt av det som anbefales som et kriselager. Noe mangler, blant annet en batteridrevet DAB-radio. Dette er viktig, ifølge beredskapsrådgiveren.

– Dersom en krise skulle inntreffe er kommunikasjonskanalen som vil bli brukt NRK P1. Da er det bra å ha en DAB-radio som går på batteri, sier Per Martin Øfsti.

Ditt eget beredskapslager

Her er det som DSB mener alle bør ha i hus:

9 liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av

Ved-, gass eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

Fyrstikker eller lighter

Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke

Batteridrevet DAB-radio

Batterier, batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin

Rødsprit til oppvarming og matlaging

Jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)