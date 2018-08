– Dette er ikke artig

Sist oppdatert 05/08/2018 kl 19:51

Blomster pynter opp Stjørdal sentrum, men natt til søndag har noen vært lite snille mot noen av blomstene.

– Ikke at ei blomsterkrukke betyr så mye for meg, men å komme på jobb i dag og det ser ut sånn utafor. Christel Gustavsson Hofstad som driver Story midt i Gågata er fortvilet. I løpet av det siste døgnet har noen vært litt for klåfingra og gjort hærverk på blomsterpynten utenfor hennes butikk.

– Begge blomsterkrukkene mine utenfor Story er ødelagt, og også blomstene rundt har fått seg en omgang. Kjedelig, sier Hofstad om ødeleggelsene.