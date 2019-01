Dette er sommerens favorittplass

Over halvparten av alle charterturistene som reiser fra Værnes kommende sommer skal til Hellas.

Januar er høysesong for bestilling av sommerferien og reiseselskapet Apollo melder om like stor pågang som rekordåret 2017. Kreta troner listen over årets mest populære reisemål. Fra Værnes er dette også reisemålet som selges raskest unna, men også nyheten Albania tas godt imot. Det skriver Apollo i en pressemelding.

Beregninger gjort av reisearrangøren viser at over halvparten av alle tradisjonelle pakkereiser i år vil gå til Hellas, og fra Værnes er det Kreta og Rhodos som leder an til å bli de greske favorittene.

– Januar er måneden hvor de beste bostedene på de mest populære reisemålene blir revet vekk og det er flere nå blitt bevisste over. Trønderne som drømmer om gresk sommer bør med andre ord ikke vente altfor lenge med å sikre seg ferien, sier Tonje Løkaas Fossum, som er markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Apollo.

En av de tydeligste reisetrendene Apollo melder om i 2019 er ønsket om å oppleve mer. Derfor er det heller ikke så rart at nærmere 170.000 nordmenn vil tilbringe sommerferien på Kreta, eller at Rhodos fortsatt holder koken etter så mange år.

– Kreta og Rhodos er og forblir favoritter og nå utforsker vi helt nye sider ved øyene. Vi tar bena fatt og blir kjent med naturen, leier bil og oppdager bortgjemte landsbyer, blir med til havs og utforsker småøyene rundt og trår utenfor turiststiene for å finne våre egne favorittsteder, forteller Fossum.

I år utvides valgmulighetene fra Trondheim ytterligere når Apollo lanserer en splitter ny direkterute til Albanias langstrakte strender i Durres Riviera. Og interessen for den lille nykommeren er stor.

– Apollos lokale tilhørighet, både på reisemålene og her hjemme i Norge, er en av våre største suksessfaktorer og vi jobber kontinuerlig med å kunne innfri ønskene fra alle de fjorten byene vi flyr fra i Norge. Å kunne utvidet tilbudet fra Trondheim med Albania, som er så spennende og etterspurt reisemål, er utrolig gøy. Vi gleder oss veldig til å høre hva trønderne synes, sier Fossum.