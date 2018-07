Dette huset er foreslått vernet – mot eierens vilje

Sist oppdatert 03/07/2018 kl 19:15

Kjøpmannsgata 49 er foreslått bevart i rådmannens forslag til sentrumsplan, noe eieren av eiendommen slett ikke ønsker.

– I 2007 fikk jeg brev fra kommunen om at huset skulle rives. Bygget inngår i 2008-planen og har ingen vernestatus, sier eieren av Kjøpmannsgata 49, Marielle Steig Lid.

I sin høringsuttalelse til sentrumsplanen tar Steig Lid tydelig til orde for at bygget på denne eiendommen slett ikke bør bevares for framtida. Hun mener også at det er litt manglende historiekunnskap rundt huset.

– Et argument for bevaring er at det var Stjørdals første fiskebu. Det stemmer at det var ei fiskebu på eiendommen i 1925, men den ble revet og erstattet i 1953. Det huset som står på eiendommen i dag er altså ikke Stjørdals første fiskebu, oppklarer Marielle Steig Lid.

Eieren av Kjøpmannsgata 49 argumenterer i sitt brev til Stjørdal kommune for at eiendommen ikke vil passe inn i det nye sentrum.

– Dersom man ser på området rundt Kjøpmannsgata 49, vil det være merkelig om man skal la et gammelt murhus stå igjen mellom alle nybyggene, kun fordi det representerer en byggestil fra 1950, skriver Marielle Steig Lid.