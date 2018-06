Disse skal styre i Kirkebyfjellet framover

Sist oppdatert 25/06/2018 kl 20:07

Linn Hansen skal lede den daglige driften og har med seg Wenche Keiseraas og Sturla Hansen som sentrale medarbeidere. Disse tre var også med før eierskiftet i Kirkebyfjellet Konferansesenter.

Selskapet Dronningberget, som eies av lokalavisdriver og forretningsmann Svein Halvor Moe, er den sentrale eieren i selskapet som nå skal eie og drive Kirkebyfjellet Konferansesenter. I tillegg er fortsatt Totalconsult inne på eiersiden.

– Det er ikke sikkert alle har hørt, men det var like før Kirkebyfjellet skulle legges ned. Heldigvis klarte vi å berge oss fra det, skriver Linn Hansen i en e-post som konferansesenteret nå har sendt ut til samarbeidspartnere, naboer og kunder.

– Del gjerne med andre, når vi reklamerer med at vi holder åpent. Det resulterer i flere åpningsdager. Tenk så enkelt kan det være, er oppfordringen fra Linn Hansen.

Hun lover at kvaliteten minst skal være på samme nivå som tidligere, på alle områder.

– Kirkebyfjellet har vært kjent for mat av høy klasse servert med personlig og hyggelig service. Den høye kvaliteten skal vi beholde. Etter hvert vil vi ta noen nye grep, for å løfte Kirkebyfjellet på et enda høyere nivå, og inntil videre vil vi gjøre vårt ypperste for å fortsette å tilby et godt sted å være, reklamerer Linn Hansen.

Overtakelsen av det nye eierskapet og driften av Kirkebyfjellet Konferansesenter skjer 1. juli. Det blir hytteutleie i hele juli, mens konferansesenteret åpner dørene fra 1. august.