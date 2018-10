Disse var de første – nå er det klart for 40-årsjubileum

Disse tolv staute karene var den spede starten. 40 år senere har de tolv blitt til nesten 400 aktive fotballspillere. Lørdag feirer Tangmoen IL 40-årsdagen.

– Det er helt fantastisk. Rett og slett imponerende. I Kvinnherad kommune sitter mannen som var klubbens første leder. Geir Aage Mogren ble leder da ni unge menn hadde stiftelsesmøte i stua til hans foreldre i Sjøgata 5 den 10. mai i 1978. Lite ante vel de litt fotballinteresserte ni som møtte på klubbens første møte om hva de hadde satt i gang.

– Jeg var 21 år og noen av oss hadde spilt fotball i Stjørdals-Blink. Da vi ikke var gode nok der lenger dukket tanken opp om å starte vårt eget lag, minnes Mogren. Han var den naturlige leder ettersom han visste litt om det offentlige.

– Jeg var rimelig aktiv i lokalmiljøet og ble valgt inn i kommunestyret i 1979. Jeg kjente vel til forskjellige ting, sier Geir Aage Mogren.

– Kjedelig navn

Det gikk fort i svingene da tankene først dukket opp. Så fort gikk det at klubben egentlig ikke fikk noe skikkelig navn.

– Vi hadde jo en plan om å finne på et litt artig navn. I mellomkrigstiden var det visst et lag i området som het Jerusalem, – vi tenkte ikke å døpe klubben det, men noe sprekt. Likevel endte vi opp med litt kjedelige Tangmoen IL, sier Mogren, som er forundret over at klubben fortsatt heter Tangmoen.

– Det er jo rart at de ikke har vurdert å bytte navn, – nå er jo all aktivitet på Kvislabakken så vidt jeg har forstått.

Rundspilt, men knepent tap

På Travbanen i Stjørdal spilte klubben sin første «ordentlige» fotballkamp. Det var våren 1979. Mogren har vage minner om at de til tider ble rundspilt av Hegra.

– Men vi tapte bare 1-0 tror jeg. Etter hvert vant vi jo noen kamper også, men det var liksom ikke treningen og fotballen som var det viktigste for alle. Jeg husker vi hentet inn noen fotballkarer som var med oss som trenere. Blant annet sto Hermod Aalberg og kjeftet på oss ett år, sier Mogren og flirer.

Stolt

Selv flyttet Tangmoen-lederen fra Stjørdal i 1983. Bare under en kort «gjesteopptreden» i 1984 og 1985 var han tilbake i hjembyen. De siste 26 årene har han holdt til i Kvinnherad i Hordaland. Der er 61-åringen økonomisjef i kommunen med drøyt 13.000 innbyggere. Men en viss kontakt med det gode, gamle Tangmoen-miljøet har han.

– Jeg er hjemme et par ganger i året, og Haugan-brødrene er mine beste venner, sier Mogren, som har bare gode minner fra de første dagene med Tangmoen IL.

– Det er jo litt artig for oss sju-åtte som startet dette at Tangmoen har utviklet seg til en klubb som har lag i alle aldersbestemte klasser, som har klubbhus, kunstgressbane. Det er lov å være litt stolt over å ha startet det, sier Geir Aage Mogren.

Aktiv jubileumsdag

Lørdag ettermiddag feirer dagens Tangmoen-utgave seg selv ved det praktfulle anlegget på Kvislabakken.

– Det starter klokka 12 og vi holder på i tre timer med aktiviteter for barn og unge. Det blir masse artige aktiviteter, konkurranser og selvsagt blir det servering. Vi byr på gratis saft, kaffe og kaker og i tillegg fyrer vi opp tønnegrillene der vi selger grillmat til overkommelige priser, sier sportslig leder i Tangmoen, Joakim Korstad.

Ettermiddagen avrundes med sesongens siste hjemmekamp for herrelaget før det blir kurvfest i klubbhuset lørdag kveld.

– Dørene er åpne og vi ønsker oss flest mulig på besøk både på dagtid og kveldstid, sier Joakim Korstad.