Drømmen om egen gård

Sist oppdatert 03/06/2018 kl 21:50

Marit Strøm er 21 år, fra Stordalen i Meråker og har én stor drøm her i livet; Å eie og drive sin egen gård.

Problemet til Marit er at hun er et stykke bak i odelsrekka på Strøm-gården på Stordalen. Derfor må hun innfri drømmen på en annen måte.

– Jeg har det ikke så travelt, men må jo finne på noe smart etter hvert, sier Marit Strøm, og flirer.

Løser gjerne av

Hun har nettopp fått på seg arbeidsantrekket. I fjøsdøra hos Per Gunnar Klegseth i Lånke er hun klar til å ta ettermiddagsstellet. Avløserjobben gjør at hun får holde på med akkurat det hun har aller mest lyst til.

– Jeg begynte som avløser da jeg gikk andreåret på Øya videregående skole. I Meråker er jeg avløser på et par plasser, men når det trengs tar jeg gjerne turen nedover dalen.

At det tar en time å kjøre hver vei fra Stordalen til avløserjobben i Lånke tar hun ikke tungt. I enden av bilturen ligger nemlig det å få gjøre en jobb for dyrene som hun bryr seg aller mest om.

– I oppveksten har jeg vært mest borti sauer og kyr, men selv har jeg hund og to hester, forteller Marit Strøm.

Fikser alt

Hun jobber gjerne, og gjerne mye, 21-åringen fra Stordalen. Tidlige morgener skremmer henne ikke, og heller ikke fysisk krevende arbeidsoppgaver. Alt som har med gårdsdrift er lystbetont for Marit Strøm. Og selvsagt trakterer hun det som er av utstyr.

– Fikser å kjøre traktor også ja, selv om farfar har vært litt forsiktig med det, sier hun og flirer.

Aller helst ligger framtidsgården på Stordalen, men Marit Strøm innser at det nok blir vanskelig å få til det.

– Jeg har temmelig bra oversikt over gårdene og odelsguttene her. Det skal litt til for å få til det tror jeg, sier Strøm og flirer igjen.

Tung odelsjakt

Den unge ivrige gårdsbrukdrømmeren har det ikke travelt. Det kan hun heller ikke.

– Jeg må jo prøve å skaffe meg litt egenkapital. Det er ikke så enkelt å få til på avløserlønn. Det koster litt å kjøpe seg en gård. For det første må jeg kjøpe en gård, og deretter må jeg ha både besetning og utstyr. Det er mye som må på plass.

– Hvordan ser drømmegården ut?

– Den har krøtter, melkeproduksjon eller kjøttfe, og den ligger på Stordalen. Iallfall i Trøndelag.

Det er mye som skal klaffe før gårdsdrømmen går i oppfyllelse. Alternativet til å kjøpe seg en gård er å finne en odelsgutt som har sin egen gård. Marit Strøm flirer litt når temaet bringes på bane.

– Det er ikke så mange å velge blant på Stordalen iallfall.

– Jeg regner med du følger nøye med på «Jakten på kjærligheten» på TV?

– Skeptisk.

– Men du gikk landbruksskole; der var det vel en del odelsgutter?

– Det var det nok, men det klaffet ikke, gitt.

Marit Strøm flirer godt. Det gjør hun både i og utenfor fjøset. Inne i Klegseths fjøs har hun det beste håndlaget med dyrene, og bonden skryter stort av henne.

– Hun har ikke vært her så mange dager foreløpig, men jeg ser at hun kan dette, sier Per Gunnar Klegseth.

Stort flyttelass

Det går effektivt unna når Marit Strøm er i aksjon i fjøset. Arbeidslysten er på topp, og det samme er lysten til å gjøre ting så bra som mulig. Planene framover ligger fremst i hodet sammen med drømmene.

– Planen er å studere husdyrfag på Steinkjer, men det blir ikke aldeles ennå. Det er jo ikke bare å flytte heller når jeg skal ha med meg en hund og to hester. Men når alt kommer på plass så blir det bra.