Drømmer om hotell på Forbordsfjellet

Sist oppdatert 04/10/2018 kl 10:20

– Jeg kunne tenke meg å bygge et hotell på toppen av Forbordsfjellet, sa Arthur Buchardt til forsamlingen som var samlet til den 9. «Forsprang-konferansen» og stjal showet som siste innleder i konferansens første del.

Buchardt startet på sitt hjemsted Brumunddal omtalt som en stygg liten by.

– Stjørdal og Brumunddal har mye til felles. Jeg har spesialisert meg på å bygge hoteller, sier Buchardt som oppildnet forsamlingen og tok alle med på en imponerende reise blant store hoteller som han har satt opp.

– Dette er Scandic Lerkendal som er mest energieffektivt. Dette er Prøysen-huset som Snøhetta bygde og som jeg ga bort, sier Buchardt som opererer i hele Norden som han kjenner godt. Vi streifer forbi Hafjell og Clarion Hotel Helsinki der stjørdalingen Per Olav Bjørkås hadde en sentral rolle.

Liker tre

Moelv Limtre ligger i Ringsaker kommune som med sine 34.000 innbyggere er gode på tre. Limtre er brukt for å bygge Gardermoen og Vikingeskipet på Hamar. Buchardt liker tre. Nå er han i ferd med å bygge intet mindre enn verdens høyeste trehus i Brumunddal.

– Dette er svaret på kortreist og bærekraftig utvikling. Nå får vi et regjeringskvartal i tre. Vi skal bygge 1000 boliger i Moelv. Vi bygger nytt hotell i Hemsedal og skal bygge på den fineste tomta i Bodø, sier han og viser fram et spektakulært bilde med et hotell i høyden og en majestetisk utsikt:

Beliggenhet

– Dette kan jeg kopiere på Forbordsfjellet. I våre mange prosjekter er by og land er like viktige. Det er muligheter over alt med beliggenhet som mantra. Utviklingen er basert på kommunikasjon: Hvordan komme dit og hvordan komme heim igjen? Hvem er kundene? Hvor kommer de fra? Det må være lett å komme dit og lett å komme hjem. Mange turister reiser til Oppdal og Røros for kurs og konferanser med turisme og opplevelser. Hoteller må tilby en blanding; ta det profesjonelle markedet i uka og slippe til familier i helga. Spørsmålet er hva du skal bygge. Vi bygger annerledes i Bodø enn på Lerkendal eller Stockholm sentrum. Dette er en eksakt vitenskap som veldig få kan; bare én kan, sier Buchardt med et glimt i øyet og kreditt til sin sønn. Du må kjenne hvordan Norden ser ut og kundene beveger seg.