Dronningene av 705 synger nyåret inn

Søndag holder «Queens of 705» nyttårskonsert i Vektersalen på Kimen.

Anne Margrethe Bang-Larsen som leder damekoret er veldig glad for at koret endelig skal debutere i Kimen. Koret er enda yngre enn Kimen, men feirer i disse dager sitt treårsjubileum. Det blir markert i selskap med dyktige solister som Mildred Marita Ramberg Røthe. Hun er både dirigent og solist.

Oda Cecilie Folde vil ha sitt solistnummer. Dessuten er det deltakelse fra Operaskolen i Opera Trøndelag. I tillegg er Anne Margrethe Bang-Larsen veldig glad for å kunne presentere pianisten Jo Inti Ligaard som spiller «Claire de Lune».

– Hva skal koret synge?

– Denne kvelden skal vi kose oss med et bredt repertoar. Jeg ser særlig fram til framføringen av Abbas «Happy New Year», sier Anne Margrethe Bang-Larsen som også har enda mer å by på:

– Vi er opptatt av å skape en god stemning. Det betyr humoristiske innslag med presentasjon av noen muntre historier. Denne konserten i Kimen blir gjennomført takket være god støtte til «Queens of 705» fra velvillige sponsorer som ABS-Teknikk Ventilasjon, Skoringen, Cubus, Ark og Til Bords. Det er uttrekning av gevinster på inngangsbilletten som kjøpes gjennom Kimen og ved døra, sier Anne Margrethe Bang-Larsen.