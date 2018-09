Dropper å bygge bensinstasjon

Circle K har bestemt seg for ikke å etablere bensinstasjon ved E6 på Sjøsiden.

I et brev til Stjørdal kommune bekreftes det at Circle K har bestemt seg for å trekke forslaget til reguleringsplan som etter planen skulle behandles i kommunestyret torsdag.

– Bakgrunnen er at ledelsen i Circle K Norge AS har besluttet å ikke gå inn for etablering av ny stasjon i Stjørdal. Beslutningen, som er endelig, skyldes i hovedsak den usikre fremtiden, med raskere konvertering til el-biler enn tidligere antatt, og usikkerheten om den fremtidige omsetningen av fossilt drivstoff i Norge, skriver sivilarkitekt Ketil Kiran på vegne av Circle K.