Drøyer med ansettelse av ny rådmann

Sist oppdatert 25/06/2018 kl 11:44

I kveld skulle kommunestyret i Meråker ha ekstraordinært møte. Dette er utsatt.

Det var ordinært kommunestyremøte i Meråker forrige mandag. I forbindelse med innkallingen til dette var det signalisert at det skulle være et ekstraordinært møte mandag 25. juni, med ansettelse av ny rådmann som eneste sak på sakslista. Dette møtet er avlyst.

– Administrasjonsutvalget har hatt arbeidsmøte med Headvisor angående ansettelsen av rådmann. For å få til en kvalitativ god prosess, ser utvalget at det er behov for mer tid. Ekstraordinært kommunestyremøte den 25. juni blir derfor utsatt, heter det i vedtak som ble gjort både av administrasjonsutvalget og formannskapet i Meråker.

LES OGSÅ: Fire vil bli ny rådmann

Da søknadsfristen gikk ut til rådmannsjobben hadde det meldt seg fire søkere. Sektorsjef for kommunal utvikling, Torhild Saltvik Aarbergsbotten og Even Fossum Svendsen er de to eneste offentlig kjente søkerne. I tillegg er en kvinne og en mann unntatt offentlighet.

Henrik Vinje fratrådte sin stilling som rådmann 15. januar i år. Siden da har Inge Falstad vært konstituert i stillingen.

LES OGSÅ: Ordfører bekrefter rådmann-avgang