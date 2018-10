Dugnad mot barnefattigdom

Nesten 500 barn i Stjørdal vokser opp i barnefattigdom. Gjennom dugnaden «ALLEMED» starter et arbeid for å inkludere alle barn i fritidsaktiviteter.

– I hver skoleklasse er det to-tre barn som vokser opp i barnefattigdom, sier Sissel Overvik Holmberg, som er leder for enhet barn og ungdom i Stjørdal kommune. Sammen med folkehelsekoordinator Kari Jørgensen, kulturkonsulent Joachim Engan og Roar Geving, som er avdelingsleder i NAV, står Overvik Holmberg nå i spissen for en stor dugnad.

Denne innledes med en workshop mandag 8. oktober.

– Vi er så heldige at det kommer ressurspersoner fra den nasjonale organisasjonen og hjelper oss gjennom kvelden i Stjørdal, sier Sissel Overvik Holmberg.

Alle engasjerte inviteres

Personer som er med i en organisasjon som tilbyr aktiviteter i Stjørdal kommune, og personer som i arbeidssammenheng er tett på barn og unge er spesielt invitert til «ALLEMED»-oppstarten.

– Frivilligheten og kommunen er begge lokale miljøbyggere, og gjennom å samarbeide kan vi gjøre en forskjell for våre barn, her og nå. Alle barn har rett til en god oppvekst, med en meningsfull fritid der de opplever mestring, fellesskap og møter venner. Dessverre opplever stadig flere barn å ikke kunne delta i fritidsaktivitet og blir stående på sidelinjen på grunn av ulike barrierer. Økonomi kan være en årsak til at noen ikke får deltatt, sier Overvik Holmberg. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

Ekskluderes sosialt

Barnefattigdom defineres ved at barn mellom 0 og 18 år vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, det vil si inntekt under 60 prosent av medianinntekten, som er den «midterste» inntekten i befolkningen.

– Men i Norge, der den generelle levestandarden er høy, snakker vi om fattigdom som mer enn bare fysisk overlevelse. Relativ fattigdom betyr mer enn mangel på mat, klær og tak over hodet. Det omfatter også mangel på muligheter til å delta sosialt, på lik linje som resten av samfunnet, sier Sissel Overvik Holmberg.

Uten terskel

Dugnaden hun nå er i førersetet for er en nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge.

– Målet er å få laget en handlingsplan med ulike tiltak, så får vi sammen med frivilligheten sørge for videre gjennomføring, sier den kommunale enhetslederen.

Hun nevner ulike aktiviteter, utstyrsordning og støtteordninger som tema de skal innom på dugnadskvelden.

– Her snakker vi lavterskelaktiviteter i alle deler av samfunnet. Det er idrett, kultur, musikk, speider, 4H, og alle andre organisasjoner og aktiviteter som favner om barn og unge, sier Sissel Overvik Holmberg som håper å innfri navnet på dugnaden «ALLEMED».