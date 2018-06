Dundret motorsykkelhjelm i ansiktet på annen mann

Sist oppdatert 05/06/2018 kl 19:43

En mann i slutten av 40-årene brukte en motorsykkelhjelm som «våpen» da han slo en annen mann i hodet.

Det oppsto uoverensstemmelser mellom fire menn i Stjørdal sentrum i fjor sommer. Bakgrunnen for hendelsen var at den nå dømte mannen mente den andre mannen hadde «herpa» mopeden hans mens den sto parkert ved jernbanestasjonen i Stjørdal. Også to andre menn som var til stede i boligen da hendelsen skjedde mente den samme mannen hadde «herpa» deres sykler ved tidligere anledninger. Dette gjorde at de tre som befant seg sammen i en leilighet inviterte mannen som ble angrepet.

Mannen som ble slått med en motorsykkelhjelm fikk smerter og hevelser ved neseroten og i venstre hånd, pluss et brudd i venstre underarm. I retten forklarte den skadde mannen at også de to andre deltok i episoden. Den ene av disse skal også ha utøvd vold, mens den andre skal ha kastet mobiltelefonen sin på ham.

Stjørdalingen i slutten av 40-årene er straffedømt en rekke ganger tidligere, men hendelsene ligger såpass langt tilbake i tid at det har mindre betydning for straffeutmålingen. Derimot teller det i skjerpende retning at en hjelm er brukt som redskap og dermed gjør skadepotensialet større.

En enstemmig tingrett dømte mannen til betinget fengsel i 21 dager, og en bot på 6.000 kroner.