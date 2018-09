Dundret til med seier i hjemmeåpningen

Sist oppdatert 24/09/2018 kl 09:19

Det ble to poeng, seier og jubel i Selbuhallen da 2. divisjonsdamene slo Orkanger 32-28 søndag ettermiddag.

– Det ble en fartsfylt kamp mot Orkanger.

Vi lå under 0-2 før vi scoret det første målet, men gikk deretter opp i en 5-2-ledelse, mye takket være godt keeperspill av Lena Nyheim Stokke i starten av 1. omgang. Vi leder deretter 6-3, men så kom en lengre periode hvor Orkanger scoret seks mål og vi ingen, og de tok føringen med 6-9. Ballen fant veien til nettmaskene igjen, og vi gikk til pause med ledelse 14-12, forteller trener Gørlin Matheson Stokke

Andreomgangen ble målrik og de to lagene fulgte hverandre tett. På det meste var Selbu fire mål foran med 23-19, men Orkanger nektet å gi seg og kom ajour på 25-25. Da kom Anne Beate Stokke inn og tok ansvar; scoret flere mål og var også nest sist på mange. Dette, sammen med topp innsats av hele laget, førte til seier 32-28.

– Mye godt forsvarsspill av hele rekka sammen med en god keeper Lena Nyheim Stokke, med redningsprosent på 50, gjør at vi kan kjøre fart etter og få noen kjappe mål, sier Gørlin Matheson Stokke, som er fornøyd med to poeng og ikke minst et entusiastisk hjemmepublikum. Neste Selbukamp er borte mot Melhus/Gimse om tre uker.

Selbus lag mot Orkanger: Lena Nyheim Stokke, Guri Evjen-Kallar (4), Anne Beate Stokke (6), Malin Nøren Rødde (5), Ingeborg Holt (7), Tuva Dyrdal (1), Malin Mosleth, Gunhild Moen (1), Trine Welve, Brynhild Renå, Marthe Dyrdal (2), Heidi Kjeldstad (2), Marit Johanne Fuglem, Guri Gullbrekken (2).